Κοινωνικός Τουρισμός: Ενεργοποιήθηκαν 103000 επιταγές για φθηνές διακοπές

Ποιοι προορισμοί δικαιολογούν πολυήερες διακοπές με μηδενική συμμετοχή, ποιες κατηγορίες δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από εισιτήριο

Συνολικά 102.932 επιταγές του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα της χώρας τον Ιούλιο, ενώ επίσης ενεργοποιήθηκαν 14.848 επιταγές ακτοπλοϊκής μεταφοράς.

Ο πιο δημοφιλής προορισμός ήταν η Εύβοια, ενώ ακολούθησαν η Χαλκιδική και η Πιερία.

Υπενθυμίζεται ότι οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2023-24 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2024. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους, καθώς χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους παρόχους.

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο.

Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. 'Αννας της Β. Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων σε 20%. Για ΑμεΑ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos





