Μόσχα - Ζαχάροβα: Οι επιθέσεις με drones θυμίζουν την 11η Σεπτεμβρίου

«Υπάρχει απειλή, είναι ξεκάθαρο», δηλώνει το Κρεμλίνο μετά την τελευταία επίθεση με drone

Οι τρομοκρατικές μέθοδοι που χρησιμοποίησε το καθεστώς του Κιέβου για να στοχεύσει την οικονομική περιοχή της Μόσχας στις 30 Ιουλίου θυμίζουν την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη, υποστήριξε την Τρίτη η Μαρία Ζαχάροβα μετά την τελευταία επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην οποία πολυώροφο κτήριο στο οικονομικό κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας επλήγη για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες.

«Ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα άλλο παράδειγμα: την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στους Δίδυμους Πύργους. Προκάλεσε τεράστιο αριθμό θυμάτων, αλλά οι μέθοδοι ήταν οι ίδιες. Η περιοχή της πόλης της Μόσχας είναι μια τοποθεσία πολιτών, η οποία φιλοξενεί μόνο γραφεία και ένα επιχειρηματικό κέντρο, μαζί με χώρους διαβίωσης -μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων - καθώς και πολιτικά διοικητικά κτήρια που δεν έχουν καμία σχέση με τον στρατό», ανέφερε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στην εκπομπή του προπαγανδιστή του Πούτιν Σολόβιεφ.

«Βλέπουμε την ίδια εικόνα τώρα, σαν να επαναλαμβάνεται», ισχυρίστηκε η αξιωματούχος σύμφωνα με το TASS.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι πολλά drones καταρρίφθηκαν ενώ κατευθύνονταν στη ρωσική πρωτεύουσα. Ένα drone κατάφερε να ξεφύγει από τη ρωσική αεράμυνα για να φτάσει στη Μόσχα, καταστρέφοντας την πρόσοψη ενός από τους ουρανοξύστες στον 21ο όροφο. Τα τζάμια υπέστησαν ζημιές σε μια έκταση 150 τετραγωνικών μέτρων. κανένας δεν τραυματίστηκε.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει απειλή μετά την τελευταία επίθεση στη Μόσχα,

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε το επεισόδιο αυτό απόπειρα ουκρανικής «τρομοκρατικής επίθεσης». Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πάνω από τις περιοχές Odintsovo και Naro-Fominsk σε γειτονική περιοχή της Μόσχας, ενώ το τρίτο UAV εξουδετερώθηκε και συνετρίβη.

