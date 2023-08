Κόσμος

Σουηδία - Κάψιμο Κορανιού: αυστηρότεροι έλεγχοι μετά το νέο περιστατικό

Τι ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, καθώς τα περιστατικά με καύσεις και βεβηλώσεις αντιτύπων του Κορανίου έχουν αυξήσει το επίπεδο κινδύνου.

Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της Σουηδίας θα γίνουν αυστηρότεροι, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, καθώς τα περιστατικά με καύσεις και βεβηλώσεις αντιτύπων του Κορανίου έχουν αυξήσει το επίπεδο κινδύνου.

Σουηδία και Δανία έχουν βρεθεί στο διεθνές προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες λόγω αντιισλαμικών διαδηλώσεων στις οποίες κάποιοι βεβήλωσαν το ιερό βιβλίο του ισλάμ, προσβάλλοντας μουσουλμάνους σε όλον τον κόσμο. Αυτές οι πράξεις βεβήλωσης έχουν προκαλέσει κύμα οργής και διαμαρτυριών και έχουν δημιουργήσει ένταση στις διπλωματικές σχέσεις στη Μέση Ανατολή, ενώ υπάρχουν απαιτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες να εμποδίσουν αυτές τις ενέργειες. Στοκχόλμη και Κοπεγχάγη αναφέρουν ότι καταδικάζουν αυτές τις πράξεις αλλά δεν μπορούν να τις εμποδίσουν γιατί εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ελευθερίας της έκφρασης.

Χθες, νέα περιστατικά με καύσεις αντιτύπων του Κορανίου συνέβησαν και στις δύο χώρες, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν τρόπους για να περιορίσουν νομικά τέτοιες ενέργειες σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ότι η κατάσταση ασφαλείας στη χώρα είναι περίπλοκη, κυρίως λόγω της καθυστερημένης ένταξής της στο ΝΑΤΟ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Σουηδία αντιμετωπίζει τη δυσκολότερη κατάσταση ασφαλείας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα εντείνει προσωρινά τους ελέγχους ασφαλείας στο εσωτερικό της χώρας και στα σύνορα, δίνοντας στην αστυνομία ευρύτερες εξουσίες να σταματά και να κάνει έρευνα σε ανθρώπους. Σημείωσε ότι θα ληφθούν επίσημες αποφάσεις την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, οι υπήκοοι άλλων χωρών του χώρου Σένγκεν θα υπόκεινται σε αυξημένους ελέγχους ασφαλείας όταν θέλουν να μεταβούν στη Σουηδία, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

«Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε ταξιδιώτες που φτάνουν (στη χώρα μας) και που ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλειά μας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι θα δοθούν στη σουηδική αστυνομία περισσότερα μέσα για να πραγματοποιήσει αυτούς τους ελέγχους.

Ο Κρίστερσον κάλεσε τους πολίτες να χρησιμοποιούν την ελευθερία του λόγου με υπευθυνότητα και σεβασμό. «Σε μια ελεύθερη χώρα όπως η Σουηδία, έχετε μεγάλες ελευθερίες. Αλλά με αυτόν τον μεγάλο βαθμό ελευθερίας έρχεται και ένας μεγάλος βαθμός ευθύνης», είπε, συμπληρώνοντας «ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και πρέπον. Μπορεί να είναι φρικτό αλλά και πάλι νόμιμο. Προσπαθούμε να προωθήσουμε έναν σεβασμό μεταξύ χωρών και λαών».

Χθες Δευτέρα, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) των 57 εθνών συνήλθε εκτάκτως για να συζητήσει τις πρόσφατες εξελίξεις και καταδίκασε σθεναρά τις καύσεις αντιτύπων του Κορανίου.

Ο ΟΙΣ κάλεσε τα κράτη μέλη του να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, είτε πολιτικά είτε οικονομικά, σε χώρες όπου βεβηλώνεται το Κοράνι.

Ο Κρίστερσον τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να κάνει σαρωτικές αλλαγές στους νόμους περί ελευθερίας του λόγου, αλλά εξετάζει αλλαγές που θα επιτρέψουν στην αστυνομία να σταματήσει τις καύσεις του Κορανίου σε δημόσιους χώρους, αν αυτές συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της Σουηδίας.

«Έχουμε εντελώς διαφορετικά πολιτικά συστήματα (από ορισμένους επικριτές της Σουηδίας), εντελώς διαφορετικές απόψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου», τόνισε. «Δεν αληθεύει ότι η Σουηδία προσαρμόζεται υπό το πρίσμα των απαιτήσεων άλλων χωρών για τη χώρα. Αυτό δεν ισχύει», είπε χαρακτηριστικά.

Η χώρα δεν σκοπεύει προς το παρόν να προβεί σε μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέπουν στην απαγόρευση καύσης θρησκευτικών κειμένων. Μια λύση, ωστόσο, σημείωσε ο πρωθυπουργός, θα ήταν να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στις πτυχές του τομέα ασφάλειας όταν η αστυνομία εξετάζει αιτήματα για συγκεντρώσεις.

Η κυβέρνηση της Δανίας προέβη αυτές τις μέτρες σε εξαγγελίες παρόμοιων μέτρων.

