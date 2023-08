Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στην Νέα Αγχίαλο: Σεισμό προκάλεσε η έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μέγεθος και το επίεντρο της σεισμικής δόνησης. Η ανακοίνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

-

Μία από τις εκρήξεις που έγινε στη Νέα Αγχίαλο στις 27 Ιουλίου προκάλεσε σεισμό.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η έκρηξη προκάλεσε σεισμό 1 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ.

Στην ανακοίνωσή του, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αναφέρει ότι σχετικά με την έκρηξη που συνέβη στις αποθήκες πυρομαχικών Καραμπά, κοντά στη Νέα Αγχίαλο, στις 27/7 στις 19:17 τοπική ώρα (16:17 UTC).

Η έκρηξη καταγράφτηκε σαφώς από τους σεισμολογικούς σταθμούς του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου και του διεθνούς πειράματος AdriaArray.

Ο κοντινότερος σταθμός που κατέγραψε καθαρά το γεγονός βρίσκεται σε απόσταση 22 χιλιομέτρων, ενώ ο μακρινότερος βρίσκεται σε απόσταση 112 χιλιομέτρων.

Με την ανάλυση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Δρ Χρήστος Ευαγγελίδης και Δρ. Μαρίνος Χαραλαμπάκης) των καταγραφών και τον εντοπισμό των αφίξεων των διαμηκών και εγκαρσίων κυμάτων, προσδιορίστηκε το επίκεντρο στην περιοχή της έκρηξης:

Εάν θεωρήσουμε ότι η έκρηξη είναι ένας σεισμός επιφανείας, το τοπικό μέγεθος ML εκτιμάται σε περίπου ένα βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ.

Το συγκεκριμένο γεγονός έχει πλέον καταχωρηθεί στον κατάλογο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ως “accidental explosion” και θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ως “ground truth” γεγονός για την βελτιστοποίηση και βαθμονόμηση σεισμολογικών μεθόδων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γηροκομείο στο Ηράκλειο: Ποινή φυλάκισης 44 ετών στο ιδιοκτήτη

“Κίνημα της πετσέτας” - Χατζηδάκης: Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν για τις παραλίες

Καρκίνος: Επαναστατική χημειοθεραπεία σκοτώνει τους συμπαγείς καρκινικούς όγκους