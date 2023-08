Κόσμος

Τουρκία: Ο Μετίν Γκιουράκ νέος αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων – Πρώτη γυναίκα ναύαρχος

Ο Μετίν Γκιουράκ παίρνει τη θέση που είχε ο Γιασάρ Γκιουλέρ ο οποίος είναι πια υπουργός Άμυνας στη νέα κυβέρνηση Ερντογάν. Ποιος είναι ο νέος αρχηγός των ΕΔ.

Ο στρατηγός Μετίν Γκιουράκ ορίστηκε νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, σε μια σειρά αποφάσεων που έλαβε το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, τις οποίες ενέκρινε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν προήδρευσε της κεκλεισμένων των θυρών σημερινής συνεδρίασης του Συμβουλίου, που προχώρησε στις κρίσεις των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Μετίν Γκιουράκ αντικαθιστά τον Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος ορίστηκε υπουργός Άμυνας στη νέα κυβέρνηση του Ερντογάν που προέκυψε από τις προεδρικές εκλογές του περασμένου Μαΐου.

Ο νέος αρχηγός του τουρκικού ΓΕΕΘΑ υπηρετεί ως διοικητής της 2ης Στρατιάς από το 2021.

Ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου, θα είναι ο νέος αρχηγός του Στρατού Ξηράς, αντικαθιστώντας τον Μουσά Άβσεβερ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου της τουρκικής προεδρίας.

Ο πτέραρχος Ζιγιά Τζεμάλ Καντίογλου διορίστηκε νέος αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας μετά την αποστράτευση του Ατίλα Γκιουλάν.

Όλοι τους αναλαμβάνουν καθήκοντα στις 30 Αυγούστου.

Παράλληλα, για πρώτη φορά στην ιστορία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού ορίστηκε γυναίκα ναύαρχος, με την Γκοκτσέν Φιράτ Γιάς να παίρνει το βαθμό της αντιναυάρχου.

Yuksek Askeri Sura kararlar?n?n kahraman ordumuz ve milletimiz icin hay?rlara vesile olmas?n? diliyorum.



Ulkemize essiz hizmetlerde bulunan tum komutanlar?m?za sukranlar?m? sunuyor, yeni gorev tevdi edilenlere Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. pic.twitter.com/Sy49ZHHeBl — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) August 3, 2023

Ποιος είναι ο νέος αρχηγός ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας

Ο Στρατηγός Μετίν Γκιουράκ αποφοίτησε από την τουρκική Στρατιωτική Ακαδημία το 1981 και την Σχολή Πυροβολικού το 1982. Στη συνέχεια αποφοίτησε από την Σχολή Αεροπορίας Στρατού το 1985 και έγινε πιλότος. Έπειτα, αποφοίτησε από την Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς το 1990 και από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου το 1996.

Έχει υπηρετήσει σε διάφορες μονάδες και σχηματισμούς. Το 2006 έγινε Ταξίαρχος, το 2010 έγινε Υποστράτηγος, το 2016 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου και τελικά έγινε Στρατηγός το 2020 αναλαμβάνοντας την Διοίκηση της 2ης Στρατιάς. Στις 24 Δεκεμβρίου 2021 τιμήθηκε με το Μετάλλιο Διακεκριμένης Υπηρεσίας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων από τον Χουλουσί Ακάρ. Είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά και ένα εγγόνι και μιλάει αραβικά και αγγλικά.

