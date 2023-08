Τεχνολογία - Επιστήμη

Κτηματολόγιο: Ψηφιακά η υποβολή συμβολαίων - Μέσω κινητού οι αριθμοί προτεραιότητας

Διευκρινίσεις από το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις ουρές στο Κτηματολόγιο και τον τρόπο προσέλευσης των πολιτών.

-

Σε ανακοίνωσή του σχετικά με το θέμα του Κτηματολογίου το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρει ότι από τις 25 Ιουλίου υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής συμβολαίων από τους ίδιους τους πολίτες, μέσω του ktimatologio.gov.gr.

Αν λάβει κανείς υπόψη ότι άνω του 70% των πράξεων καταχώρισης αφορούν σε συμβόλαια, με τη σωστή συνεργασία των Δικηγορικών και Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, η διευκόλυνση για πολίτες και επαγγελματίες, θα είναι πολύ σημαντική.

Για τους πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν δια ζώσης βρίσκεται σε στάδιο τελικών δοκιμών μια νέα πλατφόρμα που θα δίνει αριθμό προτεραιότητας ψηφιακά και ο πολίτης θα μπορεί να την παρακολουθήσει από το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς να απαιτείται αναμονή στην ουρά.

Όπως επισημαίνεται στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» είναι η διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών, όπως και η περαιτέρω ενίσχυση και στελέχωση των Κτηματολογικών Γραφείων.

Κυρανάκης: Σε τελικό στάδιο η ψηφιακή πλατφόρμα για τον αριθμό προτεραιότητας για το Κτηματολόγιο

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λειτουργεί ψηφιακή πλατφόρμα όπου οι πολίτες θα μπορούν να παίρνουν αριθμό προτεραιότητας ψηφιακά στο κινητό τους «δεν θα υπάρχει λόγος να περιμένουν στην ουρά και δεν θα αναγνωρίζονται χαρτάκια που πουλάνε κάποιοι επιτήδειοι» ανακοίνωσε απόψε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha και υπογράμμισε ότι «έχει δίκαιο ο κόσμος που διαμαρτύρεται είναι όντως απαράδεκτες οι εικόνες». Πρόσθεσε ότι «είμαστε σε τελικό στάδιο δοκιμών και την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα αυτή θα λειτουργεί».

Τόνισε μάλιστα ότι από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της η νέα ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε σε συναντήσεις με τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς και επαγγελματικούς συλλόγους. «Παραλάβαμε μια μεγάλη προσπάθεια από την προηγούμενη ηγεσία, πολύ καλή δουλειά προετοιμασίας για να ετοιμαστούν ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίες θα δώσουν λύση στο πρόβλημα. Η πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να πάμε στη λειτουργία της ψηφιακής υποβολής συμβολαίων από τις 25 Ιουλίου, δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνει στην ουρά ο κόσμος». Επόμενοι στόχοι του υπουργείου είναι οι τομείς Υγείας και Δικαιοσύνης.

