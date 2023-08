Κόσμος

Λιθουανία - Λευκορωσία: H Wagner... “κλείνει” τα μισά σύνορα

Κλείνουν δυο από τις διελεύσεις στα σύνορα της Λιθουανίας με την Λευκορωσία, λόγω της ανάπτυξης ομάδων των μισθοφόρων στην περιοχή.

Η Λιθουανία θα κλείσει δύο από τις έξι διελεύσεις στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, εξαιτίας των ανησυχιών που εγείρει στο Βίλνιους η παρουσία μισθοφόρων της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ στη γειτονική της χώρα, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο λιθουανός υφυπουργός Εσωτερικών.

«Ετοιμάζουμε την απόφαση κλεισίματος δυο σημείων ελέγχου», αυτών στο Σούμσκο και στο Τβιρέτσους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αρνόλντας Αμπραμάβιτσους, διευκρινίζοντας πως επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα.

Η Λευκορωσία, σύμμαχος της Μόσχας, υποδέχθηκε μισθοφόρους της Βάγκνερ μετά τη βραχύβια ανταρσία τους εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας.

Οι ηγέτες της Λιθουανίας και της Πολωνίας, κρατών μελών του NATO, εκτίμησαν αυτή την εβδομάδα πως στη λευκορωσική επικράτεια βρίσκονται περίπου 4.000 από τους μισθοφόρους της.

Οι δυο χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν από κοινού στο πλήρες κλείσιμο των συνόρων τους με τη Λευκορωσία, επικαλούμενες ανησυχίες πως μαχητές της Βάγκνερ μπορεί να περάσουν στα εδάφη τους παριστάνοντας τους μετανάστες, ή να επιδοθούν σε άλλες προκλήσεις.

Πολωνία και Λιθουανία ύψωσαν φράκτες κατά μήκος των συνόρων τους με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, κατηγορώντας Μινσκ και Μόσχα πως ενορχήστρωναν μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να την αποσταθεροποιήσουν.

