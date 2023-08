Κοινωνία

Έξοδος αδειούχων: “βούλιαξαν” τα λιμάνια της Αττικής

Ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των πρώτων αδειχούχων του Αυγούστου. Πόσοι αναχώρησαν από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο για τα νησιά.

Αυξημένη αναμένεται να είναι η επιβατική κίνηση και σήμερα 5/8, στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου καθώς η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου συνεχίζεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, σήμερα Σάββατο, είναι προγραμματισμένα από το λιμάνι του Πειραιά 25 δρομολόγια, από το λιμάνι της Ραφήνας 9 απόπλοι πλοίων και από το λιμάνι του Λαυρίου 10 δρομολόγια.

Χθες Παρασκευή 4/8, πραγματοποιήθηκαν από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη συνολικά 23 δρομολόγια με 27.652 επιβάτες και 5.436 οχήματα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν 42 δρομολόγια με 9.316 επιβάτες με 1.112 οχήματα.

Από το λιμάνι του Λαυρίου, αναχώρησαν χθες 11 πλοία με 2.962 επιβάτες και 859 οχήματα, ενώ από τον λιμένα της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 17 δρομολόγια με 8.561 επιβάτες και 2.086 οχήματα.

Υπενθυμίζεται πως οι ταξιδιώτες πρέπει να βρίσκονται μια ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση των πλοίων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα κατά την επιβίβαση. Το Λιμενικό Σώμα έχει λάβει αυξημένα μέτρα, προκειμένου να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις.

