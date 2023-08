Σύρος: Ταξιτζής θώπευσε τουρίστρια

Παράξενα

Κούρσα τρόμου για τουρίστρια στην Σύρο. Η καταγγελία για ασέλγεια και η "αντίδραση" του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί.

Συνελήφθη 65χρονος ταξιτζής στη Σύρο μετά την καταγγελία για ασέλγεια σε πελάτισσα. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο 65χρονος φέρεται να θώπευσε 54χρονη τουρίστρια που μετέφερε με το όχημά του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (03/08).

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr, η 54χρονη τουρίστρια κατήγγειλε ότι επαγγελματίας αυτοκινητιστής την χάιδεψε στο πόδι και το στήθος, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, ενώ εκείνη άρχισε να του φωνάζει για να σταματήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 65χρονος δεν πήρε χρήματα για τις υπηρεσίες του (την κούρσα) από την καταγγέλλουσα.

Ο καταγγελλόμενος, 65χρονος αλλοδαπός, συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Σύρου-Ερμούπολης το μεσημέρι της Παρασκευής (04/08), μετά τη σχετική καταγγελία που έγινε τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (03/08) για ασελγείς ενέργειες-χειρονομίες σε βάρος της 54χρονης τουρίστριας. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος ενώ αναμένεται να του οριστεί δικάσιμος.

Καταδικάζει το περιστατικό το σωματείο ιδιοκτητών ταξί

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, το σωματείο ιδιοκτητών ταξί Σύρου «Άγιος Χριστόφορος» καταδικάζει το περιστατικό, ενώ ο αντιπρόεδρος του σωματείου τη σύσταση επιτροπής, από το Υπουργείο συγκοινωνιών, προκειμένου να ελέγχονται όλα τα περιστατικά και οι συμπεριφορές των οδηγών και να τιμωρούνται οι παραβάτες.

Πηγή: Cyclades24.gr

