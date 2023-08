Κοινωνία

Συγγρού - Οδηγός ταξί: Με πυροβόλησαν γιατί με... πέρασαν για άλλον!

"Άγιο είχε" ο 29χρονος οδηγός, καθώς γλίτωσε κατά τύχη το θάνατο. Τι μπέρδεψαν οι δράστες και στράφηκαν εναντίον του.

Τη σιωπή του έλυσε σήμερα Κυριακή ο οδηγός ταξί που κινδύνεψε ζωή του όταν έπεσε θύμα πυροβολισμού στη Λεωφόρο Συγγρού. Ο οδηγός ταξί τα ξημερώματα του Σαββάτου 5 Αυγούστου βρισκόταν έξω από νυχτερινό κλαμπ όταν ξαφνικά δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα άνοιξαν πυρ εναντίον του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Ο ίδιος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό STAR και κληθείς να εξηγήσει αυτό που του συνέβη, είκασε ότι στην προκειμένη περίπτωση έγινε… μπέρδεμα και ότι οι δράστες τον πέρασαν για άλλο πρόσωπο. Ανέφερε ακόμα ότι δεν μπορεί να κατανοήσει κάποια άλλη εύλογη αιτία για την οποία, δύο άγνωστοι σε αυτόν άνδρες θα μπορούσαν να τον πυροβολήσουν.

«Βλέπω μια μηχανή να έρχεται. Μπαμ, μπαμ και με πυροβολεί. Πέφτω κάτω… Πάγωσα τελείως. Μου έχει κάνει ζημιά στο πόδι. Έχω φάει μία σφαίρα στο μηρό. Μου έχει σπάσει το κόκκαλο και πρέπει να κάνω χειρουργείο. Θέλει αποκατάσταση δύο – τρεις μήνες» είπε αρχικά ο οδηγός ταξί. Και συμπλήρωσε: «Έγινε μία φασαρία κάποια στιγμή εκεί πέρα. Απ’ έξω είχαν μαζευτεί. Κάποιοι έπαιζαν ξύλο, δεν κατάλαβα τι και πώς. Εγώ πήρα μια δουλειά, έφυγα. Πήγα την κούρσα μου και ξαναγύρισα. Με πυροβόλησαν χωρίς να φταίω. Μήπως μπήκαν κάποιοι άλλοι στη μέση και με μπέρδεψαν με κάποιον άλλον;».

