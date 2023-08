Οικονομία

ΔΥΠΑ: Τα προγράμματα που “τρέχουν” και η διαδικασία συμμετοχής

Τα 7 προγράμματα που είναι ανοιχτά για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Βήμα - βήμα η διαδικασία συμμετοχής.

Επτά προγράμματα επιδότησης της εργασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες ανέργων και όλη την επικράτεια, με ποσοστά επιχορήγησης έως 100% και συνολική επιδότηση έως 17.000 ευρώ ανά θέση, υλοποιούνται αυτό το χρονικό διάστημα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, τη στιγμή αυτή, υπάρχουν 26.000 διαθέσιμες θέσεις στις εξής δράσεις:

Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών για 12-24 μήνες, έως 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 8.000. Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες, έως 13.709 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 7.000. Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες, για την πρόσληψη ανέργων όλων των ηλικιών. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 15 μήνες, έως 12.264 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 4.000. Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, για επτά μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 3.000. Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω. Η επιχορήγηση μισθού και εισφορών ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία για 15 μήνες, έως 8.580 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 3.000. Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30-66 ετών, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 70% του μισθού και των εισφορών για 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12, έως 17.170 ευρώ ανά θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 700. Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, στη Βόρεια Εύβοια, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, για επτά μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 300.

Η διαδικασία συμμετοχής για τις επιχειρήσεις είναι απλή:

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω gov.gr, https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon. Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τον αριθμό των θέσεων, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα. H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις. Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης. Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και κάνει πρόσληψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta.

