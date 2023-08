Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Γαλλία έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στο Μαρόκο

Οι Γαλλίδες δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να πάρουν την πρόκριση και θα αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά την Αυστραλία.

Η εθνική Γαλλίας κέρδισε χωρίς να δυσκολευτεί το Μαρόκο (4-0) εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία την Τρίτη στην Αδελαΐδα.

Με δύο γκολ της Εζενί Λε Σομέρ (23’, 70’) και εκείνα των, Κενζά Νταλί (20΄) και και Καντιτιατού Ντιανί, η οποία άνοιξε τις αποστάσεις στο σκορ μόλις στο 15ο λεπτό, οι «Les Bleues» φτάνουν στα προημιτελικά για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Το Μαρόκο ήταν η ομάδα με τη χαμηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη (72) που έφτασε στις «16».

