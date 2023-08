Πολιτική

Νέα Φιλαδέλφεια - Οικονόμου: Τραγική αποτυχία στον τομέα της πρόληψης

Ο Υπουργός μίλησε για πρωτοφανή επιχειρησιακά σφάλματα και πληροφορίες που δεν αξιοποιήθηκαν. Τι απαντά στην αντιπολίτευση που τον καλεί να παραιτηθεί.

Για τραγική αποτυχία στον τομέα της πρόληψης σχετικά με την κάθοδο των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και τα σοβαρά επεισόδια που κατέληξαν στην δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη, φιλάθλου της ΑΕΚ, έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του τηλεοπτικού σταθμού «Alpha».

Παράλληλα, απαντώντας στην αντιπολίτευση που τον καλεί να παραιτηθεί, σημείωσε ότι ο εύκολος δρόμος θα ήταβν της παραίτησης για να αποφύγει την κριτική, την πολιτική και την κομματική. «Δεν θα είχα κανένα ενδοιασμό να παραιτηθώ -αν και είμαι μόλις δέκα μέρες στη θέση μου- αν το ζήτημα είχε να κάνει με τον πολιτικό σχεδιασμό. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν είναι αστυνομικός, επιχειρησιακός, για να καταστρώνει σχέδια αντιμετώπισης των χούλιγκαν, ή για να προβάλει τα αυτονόητα, ότι δηλαδή δεν μπορεί να διανύουν τη μισή Ελλάδα και μην μπορούν να σταματήσουν κάπου» δήλωσε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε: «Αντιλαμβάνομαι και αναλαμβάνω την ευθύνη μου, για όσο καιρό ο Πρωθυπουργός με εμπιστεύεται σε αυτή τη θέση, έτσι ώστε να δουλέψουμε σκληρά με τους Αξιωματικούς, με τους Έλληνες αστυνομικούς για να αλλάξουμε όσα δεν δουλεύουν σωστά. Αυτή είναι η εντολή, άλλωστε, που έδωσε ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία, να βελτιώσουμε ό,τι βελτιώνεται, να αλλάξουμε ό,τι αλλάζεται, να κάνουμε μία Ελληνική Αστυνομία έτσι όπως πρέπει να είναι».

Ο Υπουργός μίλησε για πρωτοφανή επιχειρησιακά σφάλματα και πληροφορίες που δεν αξιοποιήθηκαν, γεγονός που επέτρεψαν στους οπαδούς της κροατικής ομάδας να περάσουν το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Αθηνών-Κορίνθου και να βρεθούν εκεί που έγιναν τα επεισόδια, χωρίς να τους σταματήσει κανείς.

«Αυτό είναι απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο, και ήδη αποδόθηκαν οι πρώτες ευθύνες», είπε ο κ. Οικονόμου και τόνισε ότι δεν θα μείνει θα μείνει στην απομάκρυνση επτά αξιωματικών, που έγινε άμεσα, καθώς ξεκίνησε ήδη η ΕΔΕ: «Απαντώ ξεκάθαρα -και στους καλοπροαίρετους και σε αυτούς που σπεύδουν να βγάζουν αποφάσεις, να ειρωνεύονται, να κουνούν εύκολα το δάχτυλο και να πηγαίνουν στο άλλο άκρο του απόλυτου μηδενισμού- πως ό,τι μας δείξει η έρευνα που διατάχθηκε και έχει ανατεθεί ήδη σε Ανώτατο Αξιωματικό, η έρευνα που ξεκινάει και το συντομότερο δυνατό θα ολοκληρωθεί, θα σημάνει και αντίστοιχες αποφάσεις. Δεν σταματάμε εκεί, θέλω να το ξεκαθαρίσω απόλυτα», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Όπως είπε, «τα χτεσινά γεγονότα με τον τραγικό χαμό του συνανθρώπου μας, αναδεικνύουν ταυτόχρονα δύο διαφορετικά, φοβερά αντιφατικά, πρόσωπα της Ελληνικής Αστυνομίας. Eνώ στο κομμάτι των συλλήψεων υπήρξε επιχειρησιακή επάρκεια -συνελήφθησαν 98 άνθρωποι και άλλοι 7 στους Εύζωνες, των οποίων διερευνάται η σχέση τους με το περιστατικό, με υψηλή πιθανότητα, σχεδόν βεβαιότητα, ανάμεσα σε αυτούς, που έχουν συλληφθεί, να είναι ο δολοφόνος του συμπολίτη μας- στον τομέα της πρόληψης, της αποτροπής, είχαμε μια τραγική αποτυχία».

Καταλήγοντας ο κ. Οικονόμου επεσήμανε:

«Να θυμίσω ότι οι δολοφόνοι του 'Αλκη Καμπανού είναι στη φυλακή. Ρέπουμε στην υπερβολή, το μηδενισμό, την καταγγελία και ακυρώνουμε τη σπουδαία προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας σε μια σειρά από πράγματα. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Έχουμε 98 συλληφθέντες, ενδεχομένως και κάποιους ακόμη, στοιχεία τα οποία θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε, προκειμένου να βρούμε τον δράστη αυτής της αποτρόπαιης αυτής δολοφονίας».

