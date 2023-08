Κόσμος

Μάλι - Ισλαμικό Κράτος: ανάληψη ευθύνης για πολύνεκρη επίθεση

Αποφασισμένες να καταλάβουν τη χώρα εμφανίζονται οι αντάρτικες δυνάμεις των τζιχαντιστών, οι οποίες μιλούν για κάθαρση και ισλαμική ηθική

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση της περασμένης εβδομάδας στο Μαλί, στην περιφέρεια Μενακά (βορειοανατολικά), στην οποία –κατ’ αυτήν– σκοτώθηκαν 16 στρατιωτικοί.

Οι αρχές του Μαλί, όπου κυβερνούν οι στρατιωτικοί που κατέλαβαν την εξουσία με το πραξικόπημα του 2020, σιωπούν από την 3η Αυγούστου όσον αφορά την επίθεση αυτή· πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον στρατό έκανε λόγο για έξι νεκρούς και αρκετούς αγνοούμενους στην ενέδρα κοντά στη Μενακά.

Το πρακτορείο «ειδήσεων» Άμακ, όργανο προπαγάνδας του ΙΚ, ανέφερε πως μαχητές έστησαν ενέδρα σε στοιχεία του στρατού του Μαλί που κινούνταν οδικώς προς την κατεύθυνση του Νίγηρα. Δεκαέξι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στη μάχη, που κράτησε περίπου μια ώρα, σύμφωνα με το Άμακ.

Οι τζιχαντιστές πυρπόλησαν τρία οχήματα και άρπαξαν άλλα τέσσερα, ενώ πήραν μαζί τους ποσότητα πυρομαχικών, όπλων και εκτοξευτήρων ρουκετών, κατά την ίδια πηγή.

Το Μαλί έχει βυθιστεί από το 2012 σε πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, ασφαλείας και οικονομική, αφότου ξέσπασε αρχικά αυτονομιστική και στη συνέχεια τζιχαντιστική ένοπλη εξέγερση, που κατόπιν εξαπλώθηκε στο κεντρικό τμήμα της χώρας και σε γειτονικά κράτη, στην Μπουρκίνα Φάσο και στον Νίγηρα.

Η περιφέρεια Μενακά έχει μετατραπεί τους τελευταίους μήνες σε θέατρο προέλασης του Ισλαμικού Κράτους στη Μεγάλη Σαχάρα (ΙΚΜΣ). Οι επιθέσεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης σε αυτή την περιοχή, ανέφερε πρόσφατη έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) έχουν στοιχίσει τη ζωή σε «εκατοντάδες» ανθρώπους και έχουν αναγκάσει χιλιάδες άμαχους να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις κοινότητές τους από την αρχή της χρονιάς.

