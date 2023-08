Κοινωνία

Σχολεία - Ήπειρος: Αναστέλλεται η λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια σχολεία δεν θα λειτουγήσουν και για ποιό λόγο, εξηγεί στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος Γονέων και Κηδεμόνων Ηπείρου, Τάσος Τόκας.

-

Σε αναστολή, για το σχολικό έτος 2023-24, τίθεται δεκαεννιά νηπιαγωγεία και δέκα δημοτικά σχολεία στην Ήπειρο, λόγω έλλειψης μαθητών.

Συγκεκριμένα, ο βασικότερος λόγος που δεν επιτρέπει τη λειτουργία τους είναι αυτός, ενώ αρκετές από τις μονάδες αυτές είναι σε αναστολή για δεύτερη χρονιά, κάτι που σημαίνει ότι το επόμενο βήμα θα είναι το οριστικό κλείσιμο.

Η παραπάνω απόφαση, δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 7 Αυγούστου, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος Γονέων και Κηδεμόνων Ηπείρου, Τάσος Τόκας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλοκαίρι Μαζί" και έθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί.

Οι γονείς δεν βρίσκουν εργασία στην περιοχή και μετακινούνται σε πόλεις, με αποτέλεσμα και τα παιδιά να εγκαταλείπουν τα σχολεία.

Αυτά είναι τα σχολεία που μπαίνουν σε αναστολή λειτουργίας

Άρτα

7ο Νηπιαγωγείο Άρτας

Νηπιαγωγείων Κεραμάτων

Νηπιαγωγείο Κυψέλης

Νηπιαγωγείο Λουτρότοπου

Νηπιαγωγείο Πέτρας

Νηπιαγωγείο Ροδαυγής

Θεσπρωτία

Νηπιαγωγείο Γκρίκας

Νηπιαγωγείο Καρβουναρίου

Νηπιαγωγείο Κεστρίνης

Ιωάννινα

Νηπιαγωγείο Αβγού

Νηπιαγωγείο Βοτονοσίου, Νηπιαγωγείο Διστράτου

Νηπιαγωγείο Μηλιωτάδων

Νηπιαγωγείο Πλατανούσας

Νηπιαγωγείο Τσεπελόβου

Πρέβεζα

Νηπιαγωγείο Βουβοποτάμου

Νηπιαγωγείο Καστροσυκιάς

Νηπιαγωγείο Πέτρας

Δημοτικά Σχολεία

Άρτα

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Χαραλάμπους Κάτω Αθαμαναίου

Δημοτικό Αμπελιών Αμμοτόπου

Δημοτικό Σχολείο Λουτροτόπου

Δημοτικό Παλαιοκάτουνου

Ιωάννινα

Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου

Δημοτικό Σχολείο Ζωοδόχου

Δημοτικό Σχολείο Κοντινών

Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς Κουκλεσίου

Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρόπουλου

Το τελευταίο σχολείο, του Νεοχωρόπουλου, υπάρχει μόνο στα χαρτιά καθώς έχει ιδρυθεί ως μονάδα αλλά δεν έχει κατασκευαστεί διδακτήριο.