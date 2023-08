Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρύπανση των ωκεανών: μειώθηκαν τα πλαστικά απορρίματα, αλλά “ζουν” περισσότερο

Τί έδειξαν μελέτες για τα πλαστικά σκουπίδια στους ωκεανούς.

Οι ποσότητες του πλαστικού που απορρίπτονται στους ωκεανούς είναι μικρότερες από αυτές που θεωρούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, ωστόσο τα πλαστικά αυτά απορρίμματα παραμένουν στην επιφάνεια των θαλασσών για περισσότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από ομάδα ερευνητών.

Επιστήμονες από την Ολλανδία και την Γερμανία πραγματοποίησαν μοντελοποίηση μέσω υπολογιστή με βάση πλήθος δεδομένων που προήλθαν από παρατηρήσεις τόσο στις ακτές όσο και στην επιφάνεια και τα βάθη των ωκεανών, για να καταλήξουν σε εκτιμήσεις σχετικά με το πρόβλημα της ρύπανσης από τα πλαστικά.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature geoscience, πολύ λιγότερα πλαστικά καταλήγουν στις θάλασσας σε σχέση με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις, αλλά υπάρχουν περισσότερα και επί μακρότερον επιπλέοντα απορρίμματα.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι 470-540 χιλιάδες τόνοι καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς - αριθμός που φαίνεται μεγάλος, αλλά είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με την εκτίμηση παλαιότερων μελετών που τα ανέβαζαν στα 4 - 12 εκατομμύρια τόνους.

Με βάση τις εκτιμήσεις της μελέτης, η συνολική ποσότητα των επιπλεόντων πλαστικών απορριμμάτων -περί τα 3,2 εκατομμύρια τόνοι - είναι πολύ σημαντικότερη από την εκτιμώμενη μέχρι σήμερα. «Η πλειονότητα της μάζας των πλαστικών συντίθεται από μεγάλα αντικείμενα (μεγαλύτερα των 2,5 εκατοστών) που επιπλέουν ευκολότερα , εξηγούν οι συγγραφείς της μελέτης.

Η καλή είδηση είναι ότι τα μεγάλα αντικείμενα στην επιφάνεια των θαλασσών περισυλλέγονται πιο εύκολα από τα μικροπλαστικά. Η κακή είδηση είναι ότι παραμένουν επί μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στους ωκεανούς από όσο εθεωρείτο στο παρελθόν.

«Αυτό σημαίνει ότι θα χρειασθεί μεγαλύτερος χρόνος για να γίνουν ορατά τα αποτελέσματα των μέτρων για την αντιμετώπιση των πλαστικών απορριμμάτων», επισημαίνει ο Μίκαελ Κάαντορπ του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, βασικός συγγραφέας της μελέτης.

«Ακόμη πιο δύσκολη θα είναι η επιστροφή στην προτεραία κατάσταση. Και αν δεν δραστηριοποιηθούμε τώρα, οι συνέπειες θα είναι αισθητές για πολύ περισσότερο χρόνο», προειδοποιεί.

Απέναντι στην ρύπανση από πλαστικά που είναι παρούσα σε ολόκληρο τον πλανήτη, συμφωνήθηκε επί της αρχής η εκπόνηση δεσμευτικής συνθήκης για την καταπολέμηση της μάστιγας τον Φεβρουάριο 2022 στο Ναϊρόμπι, έδρα του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον. Η αρχική αυτή υπόσχεση θα πρέπει τώρα να λάβει σάρκα και οστά μέσα από διαδοχικούς κύκλους διαπραγματεύσεων.

Κατά την διάρκεια του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων στο Παρίσι, 175 χώρες αποφάσισαν να καταρτίσουν μία «πρώτη εκδοχή» μελλοντικής συνθήκης μέχρι το επόμενο διαπραγματευτικό ραντεβού τον Νοέμβριο στην Κένυα.

