Copernicus: Ρεκόρ θερμοκρασίας στην επιφάνεια των ωκεανών

Ρεκόρ θερμοκρασίας στην επιφάνεια των ωκεανών κατέγραψε το παρατηρητήριο Copernicus

Οι ωκεανοί σημείωσαν αυτή την εβδομάδα την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας άγγιξε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα δεδομένα του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus.

Συγκεκριμένα, η μέση ημερήσια παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας "έφθασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου στις 30 Ιουλίου" 2023 σύμφωνα με τη βάση δεδομένων ERA5.

"Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 20,95 βαθμοί Κελσίου τον Μάρτιο του 2016", δήλωσε μια εκπρόσωπος του παρατηρητηρίου στο Γαλλικό Πρακτορείο.

