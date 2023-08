Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Το τριφύλλι… ανθίζει και στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβάδισμα πρόκρισης για τους «πράσινους» σε μια κατάμεστη και γεμάτη παλμό και πάθος «Λεωφόρο».

-

Ο Παναθηναϊκός της Ευρώπης επέστρεψε για τα καλά! Μετά την πρόκρισή του επί της Ντνίπρο, νίκησε τη Μαρσέιγ με 1-0 στη «φλεγόμενη» Λεωφόρο στον πρώτο αγώνα τους για τον γ’ προκριματικό του Champions League κι απέκτησε ένα μικρό, αλλά πολύ σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της 15ης Αυγούστου στο «Βελοντρόμ». Εξαιρετική εμφάνιση από τους «πράσινους», που δεν φοβήθηκαν ούτε... δευτερόλεπτο τα «μεγάλα» ονόματα της γαλλικής ομάδας και πήραν μία δίκαιη νίκη χάρις στο γκολ του Μπερνάρ στο 83ο λεπτό.

Με τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα του σε σχέση με την προ 8 ημερών ρεβάνς κόντρα στην Ντνίπρο (Βαγιαννίδης, Μαντσίνι, Βέρμπιτς στη θέση των Κώτσιρα, Παλάσιος, Μπερνάρ), ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιβάλλει στο ξεκίνημα ένα δικό του τέμπο, με πίεση ψηλά και καλή κυκλοφορία της μπάλας και στο 10’ είχε την πρώτη τελική του στον αγώνα, όταν από φάση διαρκείας η μπάλα κατέληξε στον Ρουμπέν που σούταρε έξω από την περιοχή πάνω από τα δοκάρια.

Η Μαρσέιγ είχε τη δική της πρώτη μεγάλη στιγμή στο ματς στο 22’ όταν από σέντρα του Λόντι από τα αριστερά, ο Ομπαμεγιάνγκ -που είχε πάρει θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή- έπιασε την κεφαλιά, αλλά η προσπάθειά του ήταν πολύ άτσαλη και πέρασε πολύ μακριά απ’ τα γκολπόστ του Μπρινιόλι.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ελέγχει το ρυθμό σε όλο το πρώτο ημίχρονο, ψάχνοντας διαρκώς τις γρήγορες μεταβάσεις, όμως υστερούσε στην τελική πάσα λίγο πριν την εκτέλεση, σπαταλώντας αρκετές καλές αντεπιθέσεις.

Οι «πράσινοι» μπήκαν αρκετά δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 49’ «πάτησαν» στην περιοχή του Λόπες όμως το τελείωμα του Τζούριτσιτς ήταν πολύ κακό. Στο 50’ η Μαρσέιγ είχε μία διπλή ευκαιρία, όμως το σουτ του Ουναχί αποκρούστηκε από το κεφάλι του Γεντβάι και στην επαναφορά το δεύτερο τελείωμα του Κλος πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλι.

Στο 57’ ο Παναθηναϊκός έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία, όταν από χαμηλό γύρισμα του Χουάνκαρ, ο Μαντσίνι πλάσαρε με το αριστερό λίγο πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 59’ η κεφαλιά-ψαράκι του Βιλένα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 65’ ο Τζούριτσιτς πήρε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Κοντογκμπιά (είχε «κιτρινιστεί» μόλις στο 1ο λεπτό για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Σέρβο) κι ο Παναθηναϊκός έπαιξε για περίπου μισή ώρα με αριθμητικό πλεονέκτημα.

Η επιμονή του Παναθηναϊκού και η κυριαρχία του στο γήπεδο επιβραβεύτηκε με ένα γκολ στο 83ο λεπτό. Οι Μπερνάρ, Κλεϊνχέισλερ, Ιωαννίδης άλλαξαν την μπάλα με κινηματογραφική ταχύτητα, ο Βραζιλιάνος βρέθηκε σε θέση βολής από την ασίστ του Ιωαννίδη και δεν αστόχησε κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους» και χαρίζοντας στο «τριφύλλι» μία πολύ μεγάλη νίκη.

Διαιτητής: Ίστβαν Κόβακς (Ρουμανία)

Κίτρινες: Τζούριτσιτς, Ρουμπέν, Μπερνάρ - Κοντογκμπιά, Εντιαγέ, Μπαλέρντι

Αποβολές: 65’ Κοντογκμπιά (2η κίτρινη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (79’ Μλαντένοβιτς), Ρουμπέν, Βιλένα (78’ Τσέριν), Μαντσίνι, Τζούριτσιτς (72’ Μπερνάρ), Βέρμπιτς (58’ Κλεϊνχέισλερ), Σπόραρ (72’ Ιωαννίδης).

ΜΑΡΣΕΪΓ (Μαρθελίνο Γκαρθία): Πάου Λόπες, Κλος, Ζιγκό, Μπαλέρντι, Λόντι, Κοντογκμπιά, Βερετού (86’ Γκεντουζί), Σαρ (75’ Χαρίτ), Εντιαγέ (75’ Μουγκέ), Ουναχί (67’ Ρονγκιέρ), Ομπαμεγιάνγκ (85’ Εμπεμπά).

Ειδήσεις σήμερα

Ντέμι Μουρ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Χαλκιδική: Αυτοκίνητο πήγε… για μπάνιο (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφεια: Ποινική δίωξη για κακουργήματα και πλημμελήματα στους συλληφθέντες