Κόσμος

Τουρκία - Μεσόγειος: Μπαρκάρει το γεωτρύπανό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πλωτός μηχανσμός γεώτρησης είναι ο τρίτος κατά σειρά της γειτονικής χώρας, μετά από άλλους δύο οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στον Εύξεινο Πόντο

-

Ο τρίτος στη σειρά τουρκικός πλωτός μηχανισμός γεώτρησης πρόκειται να αποπλεύσει από την Τουρκία και να εγκατασταθεί στην ανοιχτή θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου πραγματοποιώντας έρευνες, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές Ενέργειας της γειτονικής χώρας. Πρόκειται για το πλωτό γεωτρύπανο «Abdulhamid Han».

Τα πρώτα δύο πλωτά γεωτρύπανα της Τουρκίας «Yavuz» και «Fatih» καθώς επίσης και τα γνωστά ερευνητικά σκάφη «Barbaros Hayreddin» και «Oruc Reis», έχουν όλα εγκατασταθεί και λειτουργούν στον Εύξεινο Πόντο.

Ο απόπλους του Abdulhamid Han αναμένεται να γίνει από το λιμένα «Τασουτζού» της νότιας Τουρκίας (πλησίον Σελεύκειας). Θα το συνοδεύουν δύο υποστηρικτικά σκάφη. Το ένα ονομάζεται «Kutsi Ilhan» και βρίσκεται ήδη στο Τασουτζού έτοιμο προς απόπλου και το άλλο «Aybuke» και βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Τασουτζού.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ανήρτησε στον υπηρεσιακό λογαριασμό του στο twitter: «Στην πρώτη επέτειο από την ένταξή του στο στόλο μας για έρευνα και παραγωγή, το γεωτρύπανο Abdulhamid Han ξεκινά τη νέα του αποστολή στη Μεσόγειο λέγοντας “βίρα τις άγκυρες” και “πρώτα ο Θεός”».

Arama uretim filomuza kat?l?s?n?n birinci y?l donumunde Abdulhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz'deki yeni gorevine vira bismillah diyerek basl?yor.



Pruvas? neta, dumeni viya, ruzgar? da kolay?na olsun. pic.twitter.com/OeA7BHKBPO

— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 9, 2023

Ειδήσεις σήμερα

“Κίνημα της Πετσέτας” - Χαλκιδική: "Ξήλωσαν" κλειδωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες

Στο “καλάθι του νοικοκυριού” και τα σχολικά είδη

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup