Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία 29χρονου: τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον φονικό τραυματισμό που δέχτηκε.

Ένα και μοναδικό τραύμα από μαχαίρι ήταν αυτό που στοίχισε τη ζωή του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσουρή, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επιβεβαιώνει την αρχική διαπίστωση των γιατρών του νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε ο άτυχος άνδρας.

Όπως διαπιστώθηκε από τον ιατροδικαστή Νίκο Καλόγρηα, που έκανε τη νεκροτομή, ο 29χρονος έφερε και κάποια άλλα χτυπήματα στα χέρια, που δέχτηκε προφανώς στην προσπάθεια του να αμυνθεί, όχι όμως ιδιαίτερης σημασίας.

Το τραύμα από μαχαίρι στον πήχη, ωστόσο, ήταν βαθύ και έκοψε αρτηρία και αγγεία, με αποτέλεσμα ο 29χρονος να πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο Μιχάλης περπάτησε μερικές δεκάδες μέτρα, αλλά οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν, και όταν βρέθηκε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο ήταν πλέον αργά.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι εργαστηριακές έρευνες για την ταυτοποίηση του δράστη της δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα εστιάζεται σε μια μικρή ομάδα χούλιγκαν που έλαβαν μέρος στα αιματηρά επεισόδια.

