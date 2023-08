Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: Προκλητικές δηλώσεις του Κροάτη δικηγόρου των χούλιγκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιστολή Δ. Βερβεσού στην CCBE για τις δηλώσεις του Κροάτη δικηγόρου των χούλιγκανς αναφορικά με τον θάνατο του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ.

-

"Θύελλα" αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Κρόατη δικηγόρου Ντάβοριν Κάρατζιτς που εκπροσωπεί χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που έχουν συλληφθεί στη χώρα μας μετά την επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 29χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ Μιχάλης Κατσουρής.

«Ξέρω από την δική μου εμπειρία ότι τα μέσα ενημέρωσης μεταφέρουν εντελώς λάθος κάποια γεγονότα. Τα επεισόδια ίσως να ξεκίνησαν από την ελληνική πλευρά. Δυστυχώς, δεν θα μάθουμε την πραγματική αλήθεια μέχρι να επιστρέψουν οι συμμετέχοντες. Αφού δεν μπορούμε να μάθουμε τι συνέβη, όλο αυτό μπορεί να ονομαστεί δημοσιογραφικό όργιο… Οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι τα μεγαλύτερα ανθρώπινα αποβράσματα που υπάρχουν. Είναι ανθρώπινα σκουπίδια, ναρκομανείς, αριστερoί, αναρχικοί που πετούν μολότοφ και ποδοπατούν κεφάλια», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του λίγες ώρες μετά την αιματηρή επιδρομή στη Νέα Φιλαδέλφεια.

'Ερευνα ζητά ο Βερβεσός

Πειθαρχική δίωξη κατά Κροάτη δικηγόρου για δηλώσεις του αναφορικά με τον θάνατο του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ ζητά ο Δ. Βερβεσός από το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης

Να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του Κρόατη δικηγόρου για τις δηλώσεις του αναφορικά με τον θάνατο του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη έξω από το γήπεδο της ΠΑΕ ΑΕΚ, που έπεσε νεκρός από την δολοφονική επιδρομή των Κροατών χούλιγκανς, ζητάει ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Δημήτρης Βερβεσός, από τον πρόεδρο τoυ Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), Παναγιώτη Περάκη.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο τoυ CCBE, o πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων επισημαίνει ότι «οι δηλώσεις Κροάτη δικηγόρου αναφορικά με τον θάνατο νεαρού φιλάθλου, θύματος τυφλής οπαδικής βίας απάδουν του δικηγορικού λειτουργήματος, ….εκφεύγουν τον υπερασπιστικού ρόλου του δικηγόρου, προσβάλλουν το δικηγορικό επάγγελμα, δικαιολογούν και ενθαρρύνουν την οπα δική βία».

Με την επιστολή του, ο κ. Βερβεσός ζητά από τον πρόεδρο της CCBE να απευθυνθεί στον ?ικηγορικό Σύλλογο της Κροατίας «….προκειμένου να κινηθεί η σχετική πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του δικηγόρου...».

Ειδήσεις σήμερα

“Κίνημα της Πετσέτας” - Χαλκιδική: "Ξήλωσαν" κλειδωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες

Στο “καλάθι του νοικοκυριού” και τα σχολικά είδη

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup