Αθλητικά

Εθνική Μπάσκετ: ο Αγραβάνης αποχώρησε από την ομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Αγραβάνης έθεσε εαυτόν εκτός Εθνικής. Η ανακοίνωση της ΕΟΚ.

-

Επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ο Δημήτρης Αγραβάνης έθεσε εαυτόν εκτός εθνικής ομάδας και κατά συνέπεια, δεν θα αγωνισθεί στο MundoBasket 2023.

Λίγο μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, ενόψει του αποψινού (19:45) αγώνα με την Ιταλία για το τουρνουά Ακρόπολις, ο έμπειρος άσος αποχώρησε και δεν θα είναι μέλος της εθνικής στην προετοιμασία, αλλά κυρίως, στην κορυφαία διοργάνωση, που θα φιλοξενηθεί στις Φιλιππίνες.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ, έχει ως εξής:

«Ο Δημήτρης Αγραβάνης έθεσε εαυτόν εκτός Εθνικής Ανδρών για προσωπικούς λόγους και από σήμερα δεν θα είναι μέλος της στον δρόμο για το Παγκόσμιο κύπελλο.

Μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης, εν όψει του αγώνα με την Ιταλία για τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις (19.45), ο Αγραβάνης αποχώρησε, ενώ εκτός 14άδας για την αποψινή αναμέτρηση θα είναι και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Στη διάθεση του Δημήτρη Ιτούδη για απόψε είναι οι, Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ιωάννης Παπαπέτρου, Γιώργος Παπαγιάννης, Μιχάλης Λούντζης, Ντίνος Μήτογλου, Λευτέρης Μποχωρίδης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Τολιόπουλος, Τόμας Ουόκαπ, Μανώλης Χατζηδάκης και Γιώργος Τσαλμπούρης».

Ειδήσεις σήμερα

“Κίνημα της Πετσέτας” - Χαλκιδική: "Ξήλωσαν" κλειδωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες

Στο “καλάθι του νοικοκυριού” και τα σχολικά είδη

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup