Χάιντουκ - ΠΑΟΚ: Όρθιος στο Σπλιτ και τώρα... Τούμπα (εικόνες)

Το εισιτήριο της πρόκρισης θα κριθεί στον επαναληπτικό της Τούμπας την ερχόμενη εβδομάδα.

Στην Τούμπα θα κριθεί η πρόκριση για τα Play Off του UEFA Europa Conference League ανάμεσα στη Χάιντουκ και τον ΠΑΟΚ, μετά το μεταξύ τους 0-0 στο κατάμεστο «Πόλιουντ». Άτυχοι οι Κροάτες που είχαν δυο δοκάρια, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρα της αλλά και να διορθώσει τις αμυντικές αδυναμίες της.

Μόλις στο 4' οι φιλοξενούμενοι απείλησαν, όταν έπειτα από κόρνερ του Κάλεντ Νάρεϊ ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πήρε την κεφαλιά αλλά ο Ιβάν Λούτσιτς ήταν σε ετοιμότητα. Ανάλογο σκηνικό στην απέναντι εστία στο 8', με τον Ντόμινικ Κοτάρσκι να μπλοκάρει την κεφαλιά του Ντάριο Μέλνιακ. Ακόμη σημαντικότερη ευκαιρία σπατάλησαν οι γηπεδούχοι τρία λεπτά μετά, με τον Μάρκο Λιβάγια να κάνει το παράλληλο γύρισμα από τα δεξιά και τον Γιαν Μλάκαρ να σημαδεύει την εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Οι Κροάτες άγγιξαν το γκολ στο 13', με το δυνατό σουτ του Νίκο Σιγκούρ να σταματάει στο δεξί δοκάρι της εστίας του Κοτάρσκι. Σε έναν... καταιγισμό ευκαιριών στο πρώτο τέταρτο, ο Χάρης Τσιγγάρας αστόχησε με σκαστό βολέ από το σημείο του πέναλτι δευτερόλεπτα αργότερα.

Κάπου εκεί οι ευκαιρίες σταμάτησαν να έρχονται για τις δυο ομάδες, αν κι ο ρυθμός ήταν καλός. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε και το δεύτερο ξεκίνησε με τη Χάιντουκ να μπαίνει... φορτσάτη. Δεύτερο δοκάρι είχαν οι γηπεδούχοι σε προσπάθεια του Λιβάγια ενώ η κεφαλιά του Μλάκαρ στο 52', από... τσαφ του Γουίλιαμ Τρόοστ-Εκόνγκ βρήκε σε ετοιμότητα τον Κοτάρσκι. Η επιθετική διάθεση των Κροατών συνεχίστηκε με κόρνερ και φάουλ γύρω από την περιοχή του ΠΑΟΚ που, ωστόσο, πέρασαν ανεκμετάλλευτα.

Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν στη συνέχεια, με τις δύο ομάδες να αλληλοεξουδετερώνονται. Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους, με το εισιτήριο της πρόκρισης να κρίνεται στον επαναληπτικό της Τούμπας την ερχόμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι όποια από τις δυο ομάδες πάρει την πρόκριση για τα Play Off της διοργάνωσης, θα βρει μπροστά της το νικητή του ζευγαριού Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) – Χαρτς (Σκωτία).

Διαιτητής: Μόρτεν Κροχ (Δανία)

Κίτρινες: Σιγκούρ - Τσιγγάρας, Τόμας, Σβαμπ, Μπάμπα.

Οι συνθέσεις:

ΧΑΪΝΤΟΥΚ ΣΠΛΙΤ (Ιβάν Λέκο): Λούτσιτς, Μουφί, Σάρλια, Φέρο (79' Ντιαλό), Μέλνιακ, Σιγκούρ, Κροβίνοβιτς, Σαχίτι (67' Ντόλτσεκ), Οτζίτζα-Οφόε (79' Καλίκ), Μλάκαρ, Λιβάγια.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κετζιόρα, Εκόνγκ, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Φιλίπε Σοάρες (72' Σβαμπ), Τσιγγάρας (79' Οζντόεφ), Νάρεϊ (61' Τάισον), Κωνσταντέλιας (79' Μουργκ), Α. Ζίβκοβιτς, Τόμας (61' Σαμάτα).

Κίτρινη κάρτα αντίκρισε για διαμαρτυρία στο 87' ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

