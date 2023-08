Κόσμος

Ρωσία: Έκλεισε προσωρινά αεροδρόμιο της Μόσχας - Φόβοι για ουκρανικές επιθέσεις από drones

Ανησυχία στην Μόσχα μετά από επιθέσεις με drones για τις οποίες κατηγορεί την Ουκρανία.

Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας έκλεισε προσωρινά σήμερα, με όλες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις να αναστέλλονται, και το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι το μέτρο ελήφθη καθώς υπήρχαν υποψίες για πτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην περιοχή.

Έπειτα από σύντομο διάστημα, η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου επανελήφθη, μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

«Για λόγους πέραν του ελέγχου του αεροδρομίου, επιβάλλονται προσωρινοί περιορισμοί στις προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών στο Βνούκοβο», είχε ανακοινώσει νωρίτερα το αεροδρόμιο.

«Για λόγους ασφαλείας, έγινε εκτροπή πτήσεων από τον κόμβο αερομεταφορών της Μόσχας σε άλλα αεροδρόμια», ανέφερε το αεροδρόμιο, χωρίς άλλα σχόλια.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει υπάρξει αριθμός επιθέσεων με drones στην περιοχή της Μόσχας, για τις οποίες η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία.

