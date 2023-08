Life

"ΑΝΤ1 FLASHBACK": τα παιδιά των τηλεοπτικών σειρών και οι αξέχαστοι χαρακτήρες

Η Μαρία Ηλιάκη, ο Νικόλας Ράπτης, οι καλεσμένοι τους και το αρχείο του ΑΝΤ1 μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Αυτό το Σάββατο 12 Αυγούστου και την Κυριακή 13 Αυγούστου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00, το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

Ένας παλιός τηλεοπτικός «κανόνας» λέει πως όταν ένα παιδί εμφανίζεται στην τηλεόραση κερδίζει αμέσως την αγάπη του κόσμου και κλέβει τα βλέμματα του κοινού, ακόμα κι όταν βρίσκεται δίπλα στους πιο έμπειρους πρωταγωνιστές. Αναμφισβήτητα, λοιπόν, τα παιδιά που γνωρίσαμε μέσα από αγαπημένες σειρές του ΑΝΤ1, έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας! Το Σάββατο 12 Αυγούστου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, η Μαριάννα Τουμασάτου, η Ρένια Λουιζίδου, ο Γιάννης Κατινάκης και η Φαίδρα Δρούκα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ…

Είναι γεγονός ότι από τον «Ακάλυπτο» και τον «Διονύση Δάγκα» μέχρι τη «Σωσώ» και τον «Ντίμη Τσιμισκή Χόφμαν» διανύσαμε πολλά τηλεοπτικά χιλιόμετρα, αλλά όλοι έχουν μείνει αξέχαστοι! Είναι οι χαρακτήρες που λατρέψαμε μέσα από τις σειρές του ΑΝΤ1, και που ακόμη και σήμερα… δεν έχουν ξεχαστεί. Την Κυριακή 13 Αυγούστου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, η Μαρία Καβογιάννη, η Καίτη Κωνσταντίνου, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και η Δανάη Λουκάκη.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου





