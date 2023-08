Κοινωνία

Ικαρία - Πνιγμός 11χρονου: Γιατρός περιγράφει τα πρώτα δραματικά λεπτά αφού εντοπίστηκε το ανήλικο αγόρι

Θλίψη έχει σκορπίσει ο χαμός του 11χρονου και στον καλλιτεχνικό χώρο καθώς ο πατέρας του είναι ο γνωστός ηθοποιός Οδυσσέας Σταμούλης.

Συγκλονισμένοι είναι οι Φούρνοι Κορσεών από τον πνιγμό του 11χρονου Χρήστου το μεσημέρι της Πέμπτης (10/8) στην θαλάσσια περιοχή Πλάκα.

Το παιδί είχε δώσει ραντεβού με τον ξάδερφό του για να πάνε στην παραλία. Πήγε νωρίτερα όμως, και όταν ο ξάδερφός του έφτασε, δεν τον βρήκε. Μόλις ειδοποιήθηκε η μητέρα άρχισε να καλεί σε βοήθεια, δείχνοντας φωτογραφίες του μοναχογιού της σε περαστικούς.

Μία αγωνιώδης αναζήτηση ξεκίνησε από όλους τους κατοίκους και τις Αρχές του νησιού, η οποία δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη. Το παιδί βρέθηκε δίπλα σε μία σημαδούρα αφήνοντας ανοιχτά όλα τα σενάρια για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με το protothema.gr

Τις τραγικές στιγμές περιγράφει ένας από τους πρώτους γιατρούς που παρέλαβαν το άψυχο σώμα του παιδιού, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. «Εκλήθην στο σημείο και κατά την άφιξη μου διαπίστωσα τον θάνατο του παιδιού το οποίο ήταν άσφυγμο και μεταφέρθηκε στο ιατρείο μου για τη διαπίστωση του θανάτου και για να ακολουθήσουν όλες οι διαδικασίες».

Το μικρό αγόρι περνούσε τα καλοκαίρια του στους Φούρνους από όταν ακόμη ήταν νεογέννητο και όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την οικογένεια.

