Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Εκκρεμούν ακόμη 600000 υποβολές

Περίπου 600.000 φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμα υποβάλλει την δήλωση φόρου εισοδήματος στην Εφορία, ενώ στο τέλος του μηνός εκπνέει η προθεσμία υποβολής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τα τελικά ποσά που θα βεβαιώσει εφέτος η Εφορία φαίνεται ότι θα είναι μεγαλύτερα από πέρσι, στο μέτρο που στις φετινές δηλώσεις αποτυπώνονται και οι αυξήσεις μισθών που έχουν δοθεί, ενώ φαίνεται ότι και οι επαγγελματίες δηλώνουν για το 2022 περισσότερα κέρδη.

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν βεβαιωθεί περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Το ποσό είναι περίπου ίδιο με το περσινό, ωστόσο δεν έχουν υποβληθεί ακόμα όλες οι δηλώσεις. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το τελικό ποσό που θα βεβαιωθεί θα είναι μεγαλύτερο. Με βάση τις ίδιες εκτιμήσεις από τις δηλώσεις που εκκρεμούν, το 35% θα έχει αποτέλεσμα χρεωστικό, ενώ ο φόρος που θα καταλογίζεται θα είναι από 1000 έως 1100 ευρώ, ανά δήλωση.

