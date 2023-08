Κόσμος

Αλγερία: Πολύνεκρο τροχαίο μετά από σύγκρουση βαν με φορτηγό

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν όταν φορτηγό συγκρούστηκε με βαν, χθες Παρασκευή, κοντά στην πόλη Αΐν Ουσέρα της επαρχίας Τζελφά, στη βόρεια Αλγερία.

Μεταξύ των επιβαινόντων στο βαν ήταν παιδιά και τουλάχιστον ένα εξ αυτών σκοτώθηκε. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης.

Τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε στη νότια έξοδο της πόλης, παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Εννέα στα δέκα τροχαία που καταγράφονται στην Αλγερία αποδίδονται σε ανθρώπινο λάθος, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Πρόληψης και Οδικής Ασφάλειας (Centre National de Prevention et de Securite Routieres – CNPSR). Άλλες αιτίες αφορούν την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου και των αυτοκινήτων, καθώς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

