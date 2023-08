Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – “Eris”: “Καμπανάκι” για την νέα παραλλαγή - Τα συμπτώματα

Ήδη κρούσματα της καταγράφονται σε 51 χώρες. Φόβοι για εξάπλωση από Σεπτέμβριο.

Τις υγειονομικές αρχές παγκοσμίως προβληματίζει η εξάπλωση της νέας υποπαραλλαγής EG.5.1. (Eris) του στελέχους Όμικρον, του SARS-CoV-2, την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε ως υποπαραλλαγή επιδημιολογικού ενδιαφέροντος. Οι επιστήμονες παρακολουθούν την κυκλοφορία της στην κοινότητα και η διαπίστωση είναι ότι αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό. Ήδη κρούσματα της καταγράφονται σε 51 χώρες. Το αν, όμως, θα προκαλέσει νέο κύμα της Covid-19, είναι πολύ νωρίς για να λεχθεί, τονίζουν. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, ο κίνδυνος που συνιστά η «Eris» για τη δημόσια υγεία είναι χαμηλός.

Ο κορονοϊός είναι εδώ

«Η παραλλαγή "Eris" μας υπενθύμισε ότι ο SARS-CoV-2, οι μεταλλάξεις του και υποπαραλλαγές του, είναι εδώ», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) Ματίνα Παγώνη. Προσθέτει ότι δεν υπάρχει ένδειξη ότι προκαλεί πιο σοβαρή νόσο, τα συμπτώματά της είναι ήπια και η κατάσταση προς το παρόν ελεγχόμενη. Δεν παρατηρείται πίεση στο σύστημα υγείας, σημειώνει η κ. Παγώνη. Συστήνει ωστόσο, στα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ηλικιωμένοι, πάσχοντες από υποκείμενα νοσήματα) να προσέχουν ιδιαίτερα και να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο από την αυξημένη κυκλοφορία του κορονοϊού στην κοινότητα.

Προβληματίζει ο Σεπτέμβριος

Την επιστημονική κοινότητα προβληματίζει ιδιαίτερα το Φθινόπωρο. Λόγω καλοκαιρινών διακοπών και κλειστών σχολείων η εξάπλωσή της «Eris» ίσως επιβραδυνθεί. Τον Σεπτέμβριο όμως, όπου οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στις εργασίες τους, θα ανοίξουν τα σχολεία και ο κόσμος θα περνά περισσότερο χρόνο σε κλειστούς χώρους, λόγω της αλλαγής του καιρού, ενδέχεται να κυριαρχήσει.

Όπως ανέφερε η κ. Παγώνη πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενημέρωσης των πολιτών και ειδικά όσων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, για την τήρηση των μέτρων προστασίας.

Στοιχεία για την Ελλάδα

Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ η νέα υποπαραλλαγή «Eris» κυριαρχεί στην Κρήτη. Το αποτύπωμά της στα περιστατικά της κοινότητας είναι έντονο. Από τα μέσα του περασμένου Ιουλίου άλλαξε η εικόνα, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση περιστατικών λοίμωξης Covid-19 στην κοινότητα, στην πλειονότητά τους ήπια. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΕΟΔΥ, από τα αποτελέσματα γονιδιωματικής ανάλυσης από 10 Ιουλίου έως τέλος του μήνα, τα 45 από τα 48 (94%), αφορούσαν σε δείγματα που εστάλησαν από το Ιολογικό Εργαστήριο - ΠΕΔΥ Κρήτης. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης δειγμάτων από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Συνολικά έχουν καταγραφεί 41 θετικά δείγματα της υποπαραλλαγής EG.5.1 με ημερομηνία λήψης δείγματος από 31 Μαΐου έως και 27 Ιουλίου.

Η εξάπλωση της παραλλαγής «Eris» σε 51 χώρες

Η παγκόσμια επίπτωση της νέας υποπαραλλαγής είναι περίπου στο 18% των κρουσμάτων. Η EG.5.1 αντιπροσωπεύει ήδη το 20% των ταυτοποιημένων κρουσμάτων στην Ασία, το 10% στην Ευρώπη και το 7% στη Βόρειο Αμερική. Η νέα παραλλαγή είναι πλέον η δεύτερη πιο διαδεδομένη παραλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ποσοστό 14% και τον τελευταίο μήνα η αύξηση της συγκεκριμένης υποπαραλλαγής συνοδεύτηκε από αυξημένη νοσηρότητα στην κοινότητα. Στις ΗΠΑ το ποσοστό των θετικών κρουσμάτων ανέρχεται στο 17% και παρατηρείται αύξηση στα κρούσματα, στις επισκέψεις στα επείγοντα και τα νοσοκομεία. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν τίποτα που να υποδηλώνει ότι αυτό το συγκεκριμένο στέλεχος είναι αυτό που οδηγεί αυτές τις αυξήσεις.

Τα συμπτώματα που προκαλεί η «Eris»

Καταρροή

Πονοκέφαλος

Κόπωση (ήπια ή σοβαρή)

Φτάρνισμα

Πονόλαιμος

Πυρετός (εάν εμφανιστεί), διαρκεί μία με δύο μέρες.

Κλινικά, σύμφωνα με την κ. Παγώνη, δεν φαίνεται να προκαλεί σοβαρά συμπτώματα.

Υπενθύμιση των μέτρων ατομικής προστασίας

Αναγκαία κρίνει η κ. Παγώνη τη συστηματική εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας και προφύλαξης των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Μην ξεχνάμε το αντισηπτικό και το πλύσιμο των χεριών. Αποφεύγουμε την επαφή των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).

Χρήση μάσκας σε χώρους συγχρωτισμού

Εάν εμφανίσουμε ήπια συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, πυρετός ? 37,6 ° C, πονόλαιμος) παραμένουμε στο σπίτι σε απομόνωση και παρακολουθούμε την υγεία μας. Αποφεύγουμε αυστηρά την επαφή με άτομα που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα.

Σε περίπτωση επιδείνωσης των συμπτωμάτων ή όταν τα ήπια συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 5 ημέρες επικοινωνούμε άμεσα με ιατρό για αξιολόγηση.

Εάν ανήκετε σε ευπαθή ομάδα (ηλικιωμένα άτομα, άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακά και χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, αρτηριακή υπέρταση, ανοσοανεπάρκεια) επικοινωνείτε άμεσα με τον γιατρό σας ο οποίος θα συστήσει και την χορήγηση αντιικής θεραπείας.