Κόσμος

Κολομβία – Αμαζόνιος: Συνελήφθη ο πατέρας των παιδιών που είχαν χαθεί στη ζούγκλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μανουέλ Ρανόκε, κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε βάρος τους ενός από τα παιδιά του.

-

Ο πατέρας των δύο εκ των τεσσάρων παιδιών, μελών φυλής αυτοχθόνων, που διασώθηκαν στη ζούγκλα του Αμαζονίου στην Κολομβία, ο Μανουέλ Ρανόκε, συνελήφθη χθες αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της μιας πρόγονής του.

Η σύλληψή του επιβεβαιώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την εισαγγελία, χωρίς όμως να διευκρινιστούν οι κατηγορίες σε βάρος του 47χρονου Ρανόκε, που ανήκει στη φυλή αυτοχθόνων Ουιτότο.

«Ολοκληρωμένες πληροφορίες θα δοθούν κατά τη δίκη. Αναμένουμε ότι η ακροαματική διαδικασία θα λάβει χώρα αύριο (Σάββατο) αλλά αυτό εξαρτάται από τον δικαστή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Τον Ιούνιο, όταν τα παιδιά βρέθηκαν στο δάσος της Κολομβίας, 40 ημέρες μετά τη συντριβή μικρού αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν, ο Γουίλιαμ Κάστρο, κυβερνήτης της περιοχής όπου ζούσε η οικογένεια, είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Caracol ότι «υπήρχαν ενδείξεις» σύμφωνα με τις οποίες ο Ρανόκε είχε βιάσει το μεγαλύτερο από τα παιδιά.

Ο κυβερνήτης είχε επίσης παρουσιάσει φωτογραφία με τραυματισμούς που φέρεται να είχε υποστεί η μητέρα των παιδιών, και οι οποίοι εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από τον Ρανόκε. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Ο πατέρας των δύο μικρότερων παιδιών και οι παππούδες από την πλευρά της μητέρας τους βρίσκονται σε διαμάχη για την κηδεμονία των ανηλίκων. Σύμφωνα με καταγγελία του παππού, ο Ρανόκε ήταν βίαιος προς τη μητέρα των παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της στη συντριβή του αεροσκάφους. Τα τέσσερα παιδιά, ηλικίας 13, 9, 5 και 1 έτους, νοσηλεύθηκαν για έναν μήνα μετά τον εντοπισμό τους στη ζούγκλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζεφύρι: Ρομά επιτέθηκαν με τσιμεντόλιθους και πέτρες σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Φωτιές στη Χαβάη: Εικόνες βιβλικής καταστροφής με δεκάδες νεκρούς

Πατήσια: Φονική συμπλοκή τα ξημερώματα