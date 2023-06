Κόσμος

Κολομβία: H στιγμή της διάσωσης των παιδιών που χάθηκαν στη ζούγκλα (βίντεο ντοκουμέντο)

Συγκλονιστική εικόνα από ένα μεγαλύτερο παιδί, που κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά του το μωρό ενός έτους

Βίντεο από τη στιγμή της διάσωσης των παιδιών που είχαν μείνει στη ζούγκλα της Κολομβίας για 40 ημέρες έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της αμερικανικής χώρας. Είναι συγκλονιστική η εικόνα που δείχνει ένα λίγο μεγαλύτερο παιδάκι, κρατάει στα χέρια του σφιχτά το μωρό του ενός έτους, το οποίο κατάφερε να επιβιώσει, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες

«Χαρά για όλη τη χώρα»: αφού περιπλανιούνταν μόνα τους για σαράντα ημέρες στην πυκνή ζούγκλα του Αμαζονίου στην Κολομβία, τα τέσσερα παιδιά, 13, 9, 4 ετών και 1 έτους, που επέζησαν όταν συνετρίβη το μικρό αεροσκάφος με το οποίο ταξίδευαν, βρέθηκαν ζωντανά.

#AEstaHora comandos de la @FuerzaAereaCol sacan de la espesa selva a los 4 ninos. El helicoptero ?? esta a mas de 60 mts de altura. Los arboles ?? son muy altos y la visibilidad es casi nula. Van al helipuerto habilitado en medio de la selva para esta operacion.



Del helipuerto… pic.twitter.com/P7RYWDV9oi — Mindefensa (@mindefensa) June 10, 2023

«Τα τέσσερα παιδιά που χάθηκαν πριν από 40 ημέρες στην κολομβιανή ζούγκλα βρέθηκαν ζωντανά», επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο μέσω Twitter, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία στρατιωτικών και ιθαγενών από την τοποθεσία όπου εντόπισαν τα αδέλφια. «Ναι, βρήκαν τα παιδιά, χρειάζομαι μια πτήση, ένα ελικόπτερο να πάω να τα βρω επειγόντως», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο παππούς των παιδιών, ο Φιδένσιο Βαλένσια.

Τα παιδιά στην πραγματικότητα δεν είχαν απομακρυνθεί πολύ από τον τόπο της συντριβής, εξήγησε ο κ. Βαλένσια. «Τα βρήκε ιθαγενής Αραρακουάρα που τα έψαχνε από την αρχή, ο Χένρι Γκερέρο», πρόσθεσε ο παππούς. Μέλη της φυλής αυτοχθόνων Ουιτότο, εξοικειωμένα με τη ζωή στη ζούγκλα, τα τέσσερα παιδιά περιπλανιούνταν στην πυκνή βλάστηση από την 1η Μαΐου, την μέρα που το Cessna 206 στο οποίο επέβαιναν, μαζί με τη μητέρα τους, τον πιλότο κι έναν συγγενή τους, συνετρίβη. Οι τρεις ενήλικοι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος βρέθηκαν νεκροί από τον στρατό στον τόπο της καταστροφής.

#GeneralGiraldo: "La union de esfuerzos hizo posible esta alegria para Colombia"



Gloria a los soldados de las @FuerzasMilCol, a las comunidades indigenas e instituciones que hicieron parte de la #OperacionEsperanza" pic.twitter.com/LO3BPldLgD — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 10, 2023

Ο κολομβιανός στρατός δημοσιοποίησε μέσω Twitter περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο όπου βρέθηκαν τα αδέλφια, καθισμένα πάνω σε λινάτσες, πλαισιωμένα από στρατιωτικούς και ιθαγενείς που τους πρόσφεραν να φάνε και να πιούνε. Τα δυο μεγαλύτερα φόραγαν σκισμένα παντελόνια τζιν και μακρυμάνικα μπλουζάκια, με τα πόδια τυλιγμένα με λωρίδες υφάσματος. Πάνω από εκατό στρατιωτικοί, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών, και δεκάδες αυτόχθονες έψαχναν τα παιδιά στη ζούγκλα στα όρια των νομών Γουαβιάρε και Κακετά, μετά τον εντοπισμό του αεροπλάνου με τη μύτη καρφωμένη στο έδαφος μέσα στην πυκνή βλάστηση.





