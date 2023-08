Υγεία - Περιβάλλον

Ικαρία: Τι έδειξε η νεκροψία του 11χρονου

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή από την αρμόδια ιατροδικαστή υπηρεσία. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα για τον θάνατο του 11χρονου.

Πνιγμό «έδειξε» ως αιτία θανάτου η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 11χρονου γιου του Οδυσσέα Σταμούλη, που έχασε τη ζωή του στη θάλασσα στην Ικαρία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτό είναι το αποτέλεσμα της νεκροψίας-νεκροτομής που διενεργήθηκε στη σορό του 11χρονου γιου του Οδυσσέα Σταμούλη, η οποία μεταφέρθηκε από την Ικαρία στη Σάμο, μετά το τραγικό γεγονός.

Τη Δευτέρα η κηδεία του

Τη Δευτέρα 14 Αυγούστου η οικογένεια του 11χρονου που πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας, θα "αποχαιρετήσει" τον μικρό Χρήστο, γιο του Οδυσσέα Σταμούλη και της Κάτιας Νικολαΐδου.

Η ανακοίνωση για την κηδεία του άτυχου αγοριού, έγινε μέσω Facebook στο προφίλ του Ισίδωρου Σταμούλη, αδερφού του τραγικού πατέρα και επίσης ηθοποιού.