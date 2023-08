Κοινωνία

Πνιγμός γιου Οδυσσέα Σταμούλη - Οι λεπτομέρειες από Λιμενικό και Δήμαρχο

Τι ρόλο έπαιξαν τα δίχτυα μέσα στα οποία εγκλωβίστηκε το άτυχο αγόρι και γιατί δεν πιάστηκε ποτέ από την κοντινή τσαμαδούρα

Τοποθετήκαν δημόσια σήμερα πάνω στο θέμα του χθεσινού πνιγμού του 11χρονου γιου του γνωστού ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη στους Φούρνους, τόσο το Λιμενικό Σώμα όσο και ο Δήμαρχος του νησιού.

Το Λιμενικό Σώμα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στο Κέντρο Υγείας πραγματοποιήθηκε απλώς η διαπίστωση του θανάτου ο οποίος είχε επέλθει πολύ νωρίτερα.

Ανάσυρση σορού ανηλίκου στους Φούρνουςhttps://t.co/ol4iklRBm1 — ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ (@HCoastGuard) August 11, 2023

Ολόκληρη η ανκοίνωση του Λιμενικού Σώματος αναφέρει:

"Απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Φούρνων από τη μητέρα 11χρονου ημεδαπού αγοριού ότι ο ανήλικος είχε μεταβεί μεσημβρινές ώρες για μπάνιο στην παραλία “Πλάκα” και έκτοτε αγνοούνταν. Άμεσα για το σημείο αναχώρησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, ενώ από θαλάσσης απέπλευσαν δύο (02) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη με τη συνδρομή στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην παραλία “Πλάκα”. Ο 11χρονος ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στην ακτή, ενώ διακομίστηκε άμεσα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Φούρνων του Λιμεναρχείου Σάμου".

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος του νησιού, σημείωσε σήμερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha: “Αρχικά δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την οικογένεια, η οποία αγωνιούσε καθώς δεν έβρισκε το αγόρι. Μου είπαν «ο Χρήστος χάθηκε», και τότε άρχισε η έρευνα στο νησί. Όταν δεν βρέθηκαν τα ίχνη του στη στεριά, τότε ομάδα συμπατριωτών μου έπεσε στη θάλασσα για τη συνέχιση των ερευνών. Δυστυχώς, τον Χρήστο τον βρήκαμε πνιγμένο. Το παιδί βρέθηκε νεκρό στο σημείο όπου βρίσκεται μια τσαμαδούρα, η οποία έχει τοποθετηθεί εκεί ως όριο. Χτες είχε αέρα και θαλασσοταραχή στο σημείο εκείνο. Αν κρατιόταν στην τσαμαδούρα, τότε θα μπορούσε να φωνάξει για βοήθεια και να τον ακούσουν, είναι μόνο 50 μέτρα μακριά από την στεριά. Ήταν ένα πολύ καλό παιδάκι και δεν μπορώ να καταλάβω τα αίτια του θανάτου του. Η οικογένεια έκανε διακοπές στο μικρό μας νησάκι, όπου δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Δεν είναι οργανωμένες οι παραλίες μας για να συνδράμει το κράτος και να μας δώσει ναυαγοσώστη. Το παιδί πάντως φορούσε μάσκα κι έκανε το μπανάκι του”.

