Ουκρανία - Οδησσός: άνοιξαν οι παραλίες για πρώτη φορά μετά την κήρυξη πολέμου

Πολιτική και στρατιωτική διοίκηση έλαβαν την απόφαση για την ανάταση του ηθικού του ουκρανικού λαού, με αυξημένα πάντα μέτρα ασφαλείας

Για πρώτη φορά μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, πολλές παραλίες στην ουκρανική πόλη της Οδησσού στην Μαύρη Θάλασσα άνοιξαν για κολύμπι, αν και αυτό απαγορεύεται κατά τη διάρκεια συναγερμών αεροπορικής επιδρομής, ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Η Οδησσός, το μεγαλύτερο λιμάνι και ναυτική βάση της Ουκρανίας, δέχεται τακτικά επιθέσεις με πυραύλους και drones και η θαλάσσια περιοχή είναι γεμάτη με εκατοντάδες θαλάσσιες νάρκες μετά την ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Για την ασφάλεια των κατοίκων και μετά από περιστατικά έκρηξης ναρκών σε παραλίες, οι ακτές έκλεισαν για το κοινό.

Η απόφαση να ανοίξουν οι παραλίες ελήφθη από κοινού από τις πολιτικές και στρατιωτικές διοικήσεις της πόλης, δήλωσε ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ, διευκρινίζοντας ότι οι παραλίες θα είναι προσβάσιμες για τους πολίτες από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Ολεξάντρ, ένας ναυαγοσώστης και πρώην δύτης, που έδωσε μόνο το μικρό του όνομα, είπε ότι ένα δίχτυ κατά ναρκών τοποθετήθηκε ανάμεσα σε δύο προβλήτες για την ασφάλεια των κολυμβητών από νάρκες σε ρηχά νερά.

Το άνοιγμα των παραλιών ήταν μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα από τον πόλεμο για τους ανθρώπους που κολυμπούν και κάνουν ηλιοθεραπεία.

"Ονειρευόμουν να πάω στην παραλία και να εισπνεύσω θαλασσινό αεράκι. Μας έχει λείψει πολύ. Αλλά η ασφάλεια είναι η ύψιστη προτεραιότητα", είπε η Σβετλάνα, κάτοικος της Οδησσού.

