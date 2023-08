Κοινωνία

Εκκλησία της Αλβανίας: Καταγγελία για υβριστικές αναρτήσεις του Αρχιμανδρίτη Κρήτης

Η ανακοίνωση της Εκκλησίας της Αλβανίας για τα υβριστικά δημοσιεύματα εις βάρος του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου.

Η Εκκλησία της Αλβανίας, προχώρησε σε μία πρωτοφανή καταγγελία, καθώς με ανακοίνωσή της αναφέρει πως Αρχιμανδρίτης της Κρήτης με ψεύτικο προφίλ στα social media βρίζει τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο.

Η καταγγελία αφορά υβριστικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που φέρεται να έκανε αρχιμανδρίτης της Κρήτης, ο οποίος υπογράφει ως Ηλίας Αναστασιάδης (Αρχιμανδρίτης Ρωμανός) και φέρεται να ανήρτησε σε μέρες μεγάλων εορτών στον προσωπικό δικτυακό του τόπο ύβρεις σε βαθμό χυδαιότητος εις βάρος του Mακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου.

Αναλτυτικά η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αλβανίας αναφέρει: "Αρχιμανδρίτης της Εκκλησίας της Κρήτης, ο οποίος στα κοινωνικά δίκτυα υπογράφει ως Ηλίας Αναστασιάδης (Αρχιμανδρίτης Ρωμανός), ανήρτησε σε μέρες μεγάλων εορτών στον προσωπικό δικτυακό του τόπο ύβρεις σε βαθμό χυδαιότητος (α) 11.08.2023. β) 12.08.2023) εις βάρος του Mακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου. Αφορμή υπήρξε επιστολή του Αρχιεπισκόπου προς τον διωκόμενο Ουκρανό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τούλτσιν και Μπρατσλάφ κ. Ιωνάθαν, στην οποία αναφέρεται ότι: Μέ βαθύτατη θλίψη παρακολουθο?με τίς ?δυνηρές δοκιμασίες τ?ς Ύμετέρας προσφιλο?ς Σεβασμιότητος καί το? ?κλεκτο? ?μ?ν ποιμνίου…?διαλείπτως ε?χόμεθα νά Σ?ς ?ξιώνει ? Θεός «νά συνιστ?ται πάντοτε ?αυτούς διακόνους ?ν ?πομον? πολλ?….» Β΄Κορ. 6, 4-9).

Η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας ελπίζει ότι η προϊσταμένη του εκκλησιαστική Αρχή, ανεξαρτήτως των προσώπων που καλύπτονται πίσω από αυτό το προσωπείο, θα επέμβει αποτελεσματικώς, ώστε να σταματήσει η δυσώδης αυτή συμπεριφορά. Τα διαδοχικά κακεντρεχή κείμενά του προσβάλλουν βάναυσα όχι μόνον δύο τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες αλλά και το κύρος της Ορθοδοξίας στη χριστιανική oικουμένη."

