Αθλητικά

Σάκκαρη: η θέση της στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια θέση της λίστας του WTA βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη.

-

Αμετάβλητη παρέμεινε η εικόνα στην παγκόσμια κατάταξη που διατηρεί η WTA, με την Πολωνή, Ιγκα Σβιάτεκ να παραμένει επικεφαλής και την Μαρία Σάκκαρη να βρίσκεται στην 8η θέση.

Στην 2η θέση βρίσκεται η Λευκορωσίδα, Αρίναι Σαμπαλένκα και την ακολουθεί η Αμερικανίδα νικήτρια στο τουρνουά του Μόντρεαλ, Τζέσικα Πεγκούλα, ενώ η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 9.730 βαθμοί

2. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 8.746

3. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.030

4. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.755

5. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 4.746

6. Καρολίν Γκαρσιά (Γαλλία) 4.685

7. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 3.760

8. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 3.510

9. Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 3.345

10. Μαρκέτα Βοντρουσόβα (Τσεχία) 3.211

Ειδησεις σήμερα:

Κορονοϊός – “Eris”: Ο Τζανάκης προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της νέας παραλλαγής

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Προφυλακίστηκαν οι μισοί από τους κατηγορούμενους

Φαράγγι Σαμαριάς: στην ΜΕΘ ο άνδρας που ακρωτηριάστηκε από κατολίσθηση (εικόνες)