Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός “πέταξε” για τη Μασσαλία και την πρόκριση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με παρακαταθήκη την νίκη τους στη «Λεωφόρο» οι «πράσινοι» φιλοδοξούν να αποκλείσουν τη Μαρσέιγ και να βρεθούν μια ανάσα… από τους Ομίλους του Champions League.

-

Με στόχο την διατήρηση των κεκτημένων, η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό την Μασσαλία, όπου αύριο (22:00) θα φιλοξενηθεί από την Μαρσέιγ, στον δεύτερο αγώνα για τον Γ` προκριματικό γύρο του Champions League.

Με... παρακαταθήκη την εντυπωσιακή εμφάνιση της περασμένης Τετάρτης και κυρίως την νίκη με 1-0 επί της γαλλικής ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του, έχουν μία εξαιρετική ευκαιρία για να κάνουν την υπέρβαση και να προκριθούν στα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Ειδησεις σήμερα:

Κορονοϊός – “Eris”: Ο Τζανάκης προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της νέας παραλλαγής

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Προφυλακίστηκαν οι μισοί από τους κατηγορούμενους

Λάρισα - καταγγελία: 50χρονος ασέλγησε σε 9χρονη