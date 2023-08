Κόσμος

Χαβάη: δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πυρκαγιές (εικόνες)

Μάχη δίνουν οι σωστικές αρχές για τον εντοπισμό αγνοούμενων μετά την πύρινη "κόλαση" στην Χαβάη.

Ο αριθμός των νεκρών από τις φωτιές στο Μάουι της Χαβάης έφθασε τους 96, ενώ οι συγγενείς των αγνοουμένων ψάχνουν εναγωνίως για ένα σημάδι ότι οι αγαπημένοι τους μπορεί να είναι ακόμα ζωντανοί και οι επιζώντες προσπαθούν να διαχειριστούν το μέγεθος της καταστροφής.

Μερικές ημέρες μετά την κόλαση που κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της παραθαλάσσιας πόλης Λαχέινα την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη, ομάδες πυροσβεστών συνέχιζαν να προσπαθούν να κατασβέσουν αναζωπυρώσεις ενώ σκύλοι, εκπαιδευμένοι στον εντοπισμό πτωμάτων, ερευνούσαν στα αποκαΐδια της πόλης αναζητώντας θύματα.

Ο απολογισμός των νεκρών -- που έδωσαν οι τοπικές αρχές αργά χθες, Κυριακή (τοπική ώρα, σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας)-- καθιστά αυτή την πυρκαγιά τη χειρότερη φυσική καταστροφή στη Χαβάη, ξεπερνώντας το τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε 61 ανθρώπους το 1960, ένα χρόνο αφότου η Χαβάη έγινε αμερικανική πολιτεία. Πρόκειται επίσης για τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων που έχει προκληθεί από πυρκαγιά στις ΗΠΑ από το 1918, όταν 453 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε φωτιά στη Μινεσότα και το Ουισκόνσιν, σύμφωνα με στοιχεία από την Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας.

Πολλοί από τους επιζώντες παρακολούθησαν την κυριακάτικη λειτουργία σε εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η 38χρονη Ακανέσι Βάα, που δήλωσε ότι η οικογένειά της εγκλωβίστηκε στην κίνηση ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από τις φλόγες. Η Βάα, ο σύζυγος και τα παιδιά της, ηλικίας 15, 13 και 9 ετών, διέφυγαν πεζή και αναγκάστηκαν να πηδήξουν πάνω από ένα φράκτη για να σωθούν. «Νομίζω ότι πολλοί από εμάς χρειάζονταν να ακούσουν το μήνυμα της σημερινής λειτουργίας», δήλωσε βγαίνοντας από την εκκλησία. «Όλες αυτές οι στάχτες θα μετατραπούν και πάλι σε κάτι όμορφο. Είμαι σίγουρη ότι η Λαχέινα θα ανακάμψει 10 φορές πιο δυνατή».

Οι κάτοικοι έψαχναν σε ανεπίσημους καταλόγους που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και που περιλαμβάνουν χιλιάδες ονόματα ανθρώπων που έχουν εντοπιστεί, καθώς και αυτών που συνεχίζουν να αγνοούνται.

Ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς ανακαλύπτονται και άλλα θύματα. Οι σκύλοι που είναι εκπαιδευμένοι στον εντοπισμό πτωμάτων έχουν καλύψει μόλις το 3% της περιοχής των ερευνών, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάουι Τζον Πελετίερ.

Συγγενείς και φίλοι έχουν καταφύγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας βοήθεια στον εντοπισμό των δικών τους ανθρώπων που αγνοούνται. Εκατοντάδες συνεχίζουν να αγνοούνται, αν και δεν σαφής ο ακριβής αριθμός.

