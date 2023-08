Αθλητικά

Η ΑΕΚ στην Κροατία - Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας (εικόνες)

Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας για την διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ Ντιναμό Ζαγκρεμπ και ΑΕΚ, μετά την αιματηρή επίθεση στην Αθήνα.

Υπό Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ όπου αύριο βράδυ (15/8, 21:00) αντιμετωπίσει την Ντιναμό στο πλαίσιο των προκριματικών του Champions League.

Η πτήση τσάρτερ που μετέφερε τους «κιτρινόμαυρους» αφίχθη στην κροατική πρωτεύουσα λίγο μετά τις 12 και τα μέλη της επιβιβάστηκαν σε δύο πούλμαν μέσα στον αεροδιάδρομο. Η αστυνομία ήταν πανταχού παρούσα, η ΑΕΚ δεν πέρασε από τα κτίρια του αεροδρομίου αλλά αναχώρησε απευθείας για το ξενοδοχείο.

Όλοι οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί για να διασφαλιστεί η γρήγορη και ασφαλής μετάβαση της αποστολής στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται υπό ισχυρή αστυνομική περιφρούρηση, μετα τα επεισόδια που οδήγησαν στην δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή στην Αθήνα.



Η ανακοίνωση της κροατικής αστυνομίας για τα μέτρα ασφαλείας μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Την Τρίτη 15 Αυγούστου 2023, στις 20:00 (σ.σ. 21:00 ώρα Ελλάδας) στο Ζάγκρεμπ, στο "Maksimir City Stadium", θα διεξαχθεί διεθνής ποδοσφαιρικός αγώνας για τα προκριματικά του UEFA Champions League, μεταξύ της Ντίναμο Ζάγκρεμπ και της ΑΕΚ.

Η αναμέτρηση αυτή έχει χαρακτηριστεί αγώνας υψηλού κινδύνου και αναλόγως η αστυνομία θα λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με επαρκή αριθμό αστυνομικών.

Για τη διατήρηση ευνοϊκής κατάστασης δημόσιας τάξης και ειρήνης κατά τη διαδρομή από και προς το γήπεδο, καθώς και την απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα, η αστυνομία θα λάβει μέτρα και ενέργειες της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τον Νόμο περί Αστυνομικών Καθηκόντων και Εξουσιών, ο Νόμος για την Πρόληψη Ταραχών στους Αθλητικούς Αγώνες και ο Νόμος για τις δημόσιες συγκεντρώσεις.

Παρά την απόφαση της UEFA που απαγορεύει την πώληση εισιτηρίων σε φιλοξενούμενους φιλάθλους, αναμένεται μεγάλος αριθμός φιλάθλων και τους καλούμε να εξοικειωθούν με τις οδηγίες και τις συστάσεις στο ακόλουθο δελτίο τύπου.

Απαγορεύονται:

η εισαγωγή ή η απόπειρα εισαγωγής αλκοολούχων ποτών και ναρκωτικών, καθώς και η είσοδος και η παραμονή στην αθλητική εγκατάσταση σε κατάσταση μέθης

η είσοδος όσων φέρουν πυροτεχνήματα, όπλα και άλλα αντικείμενα κατάλληλα για πρόκληση τραυματισμού ή για δημιουργία αταξίας και βίας,

η κάλυψη του προσώπου με καπέλο, κασκόλ ή άλλο μέσο με σκοπό την απόκρυψη της ταυτότητας,

η εισαγωγή πανό, σημαιών ή άλλων πραγμάτων με κείμενο ή εικόνες, πινακίδες ή άλλα χαρακτηριστικά που εκφράζουν ή υποκινούν μίσος ή βία με βάση φυλετικές, εθνικές, περιφερειακές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις,

οι φίλαθλοι να φωνάζουν συνθήματα το περιεχόμενο των οποίων εκφράζει ή υποκινεί μίσος ή βία με βάση φυλετικές, εθνικές, περιφερειακές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις,

η είσοδος μη διαπιστευμένων ατόμων σε χώρους που προορίζονται για διαιτητές ή άλλα άτομα που συμμετέχουν σε αθλητικό αγώνα,

η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο.