Αθλητικά

Νεϊμάρ: H Αλ Χιλάλ τον ανακοίνωσε επίσημα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση της Αλ Χιλάλ για την απόκτηση του Νεϊμάρ.

-

Με ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απόκτησης του Νεϊμάρ από την Παρί Σεν Ζερμέν η Αλ Χιλάλ. «Είμαι εδώ, στη Σαουδική Αραβία. Είμαι Χιλάλι!» λέει μπροστά στην κάμερα ο 31χρονος Βραζιλιάνος.

Μόνο η ανακοίνωση αναμενόταν για να αφήσει το Παρίσι και να μετακομίσει στο Ριάντ ο Νεϊμάρ. Συμπαίκτες του Νεϊμάρ στην Αλ Χιλάλ θα είναι οι Μάλκομ, Μιλίνκοβιτς Σάβιτς και Κουλιμπαλί.

Οι Σαουδάραβες της Αλ Χιλάλ χρειάστηκε να δώσουν 90 εκατ. ευρώ στην Παρί και 300 εκατ. ευρώ στον Βραζιλιάνο, για διετές συμβόλαιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)