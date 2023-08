Αθλητικά

Champions League - Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Απίθανη πρόκριση για το “τριφύλλι” στα πέναλτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «τριφύλλι» βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο με 2-0 από τα γκολ του Ομπαμεγιάνγκ, αλλά με το εύστοχο πέναλτι του Ιωαννίδη στο 90’+9’ έστειλε το ματς στην παράταση (2-1)

-

Επική, τρομερή πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Μαρσέιγ με 5-3 στα πέναλτι και ήρωα τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος έστειλε το «τριφύλλι» στα play off του Champions League με τις επεμβάσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και την εκτέλεση του Γκενουζί από την άσπρη βούλα. Το «τριφύλλι» βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο με 2-0 από τα γκολ του Ομπαμεγιάνγκ, αλλά με το εύστοχο πέναλτι του Ιωαννίδη στο 90’+9’ έστειλε το ματς στην παράταση (2-1) κι από εκεί στα πέναλτι, όπου «μίλησε» η ευστοχία των παικτών του κι ο... Μπρινιόλι.

Το παιχνίδι ξεκίνησε... καταστροφικά για τον Παναθηναϊκό, καθώς δέχθηκε γκολ μόλις στο 2ο λεπτό. Από κόρνερ των «πράσινων», η Μαρσέιγ έφυγε γρήγορα στο transition κι έπιασε τους «πράσινους» στον... ύπνο. Ο Εντιαγέ έβγαλε μία εξαιρετική κάθετη στο χώρο προς τον Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος απέφυγε και τον Μπρινιόλι και στην κενή εστία έκανε το 1-0 για τη γαλλική ομάδα, «ακυρώνοντας» απ’ την εκκίνηση του αγώνα το προβάδισμα που είχε αποκτήσει το «τριφύλλι» από το πρώτο ματς.

Στο 9ο λεπτό από λάθος του Γεντβάι, ο Ομπαμεγιάνγκ βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Μπρινιόλι έδιωξε εντυπωσιακά στη γωνία του, ενώ στη συνέχεια το πλασέ του Ουναχί πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Δύο λεπτά αργότερα από νέο λάθος του Τζούριτσιτς, ο Εντιαγέ με ατομική προσπάθεια «πάτησε» στην περιοχή και πλάσαρε ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του (έξαλλου με τους συμπαίκτες του) Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Στο 21’ ο «δαιμόνιος» Εντιαγέ έφτασε έξω απ’ την περιοχή και πλάσαρε, όμως ο Μπρινιόλι έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά κι απομάκρυνε το τελείωμά του, ενώ στο 30’ ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού «απογειώθηκε» για να απομακρύνει την κεφαλιά του Ζιγκό. Ένα λεπτό μετά (31’) το σουτ του Κλος κόντραρε στον Μάγκνουσον κι έφυγε δίπλα απ’ το δοκάρι των «πράσινων», ενώ στο 33’ ο Μπρινιόλι έδιωξε με τα πόδια το νέο πλασέ του Ομπαμεγιάνγκ.

Η Μαρσέιγ εξαργύρωσε την απόλυτη υπεροχή της στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον «φοβικό» Παναθηναϊκό και με δεύτερο γκολ, λίγο πριν οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου 45λέπτου οι Γάλλοι γύρισαν με υπομονή την μπάλα, ο Κλος έστρωσε με χαμηλή σέντρα προς τον Ομπαμεγιάνγκ που με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του έκανε το 2-0 για τη Μαρσέιγ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με λίγο μεγαλύτερη ένταση στο δεύτερο ημίχρονο και στο 51’ σε φάση διαρκείας, ο Βιλένα σούταρε πάνω από τα δοκάρια του Λόπες. Στο 61’ ο Μπρινιόλι έδιωξε με τα πόδια το πλασέ του Σαρ, ενώ στο 76’ ο Παλάσιος έχασε τεράστια ευκαιρία πλασάροντας άουτ μετά την ασίστ του Μπερνάρ.

Στο 77’ από κόρνερ του Μλαντένοβιτς, ο Γεντβάι πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Λόπες έκανε τεράστια επέμβαση στη γωνία του, ενώ στο 81’ ο Βιτίνια με το που μπήκε στο ματς πλάσαρε εξ επαφής άουτ. Ο Παναθηναϊκός μετά το 70’ πίεσε ασφυκτικά τη Μαρσέιγ και στο 85’ ο Λόπες έκανε άλλη μία σπουδαία επέμβαση στο σουτ του Μαντσίνι από πλάγια θέση.

Κι ενώ όλα έδειχναν... χαμένα για τους «πράσινους» στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων έπειτα από μία σέντρα του Παλάσιος, ο Γκεντουζί έδιωξε την μπάλα με το χέρι. Ο VAR Άτγουελ κάλεσε τον Όλιβερ για on field review κι ο Άγγλος ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ιωαννίδης ανέλαβε την ευθύνη της εκτέλεσης και στο 90’+9 μείωσε σε 2-1, έδωσε στον Παναθηναϊκό το γκολ που άξιζε βάση απόδοσης στο δεύτερο ημίχρονο κι έστειλε τον αγώνα στην παράταση.

Στο 98’ ο Κλος βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε λίγο άουτ, ενώ στο 104’ ο Μάγκνουσον έδιωξε σωτήρια πάνω στη γραμμή το πλασέ του Βιτίνια, μετά το γύρισμα του Βερετού.

Στο 110’ ακυρώθηκε το γκολ του Βιτίνια, για οφσάιντ του Σαρ στο γύρισμα του Γκεντουζί και το 2-1 παρέμεινε στον φωτεινό πίνακα και το ματς οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Μαρθελίνο να αλλάζει τερματοφύλακα, περνώντας στο γήπεδο τον Μπλάνκο, δευτερόλεπτα πριν λήξει η παράταση.

Εκεί «μίλησε» η ευστοχία των «πράσινων» και με το συνολικό 5-3 πήραν την πρόκριση στα play off του Champions League.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Ιωαννίδης 0-1

Γκεντουζί Απέκρουσε ο Μπρινιόλι

Μπερνάρ 0-2

Βερετού 1-2

Κλεϊνχέισλερ 1-3

Σαρ 2-3

Παλάσιος 2-4

Βιτίνια 3-4

Μλαντένοβιτς 3-5

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Ομπαμεγιάνγκ, Βερετού - Γεντβάι, Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Μαντσίνι, Ρουμπέν, Μλαντένοβιτς, Τσέριν

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΑΡΣΕΪΓ (Μαρθελίνο Γκαρθία): Πο Λόπες (120’+3’ Μπλάνκο), Κλος, Ζιγκό, Εμπεμπά, Λόντι, Ρονγκιέρ, Βερετού, Σαρ, Εντιαγέ (68’ Γκεντουζί), Ουναχί (59’ Χαρίτ), Ομπαμεγιάνγκ (80’ Βιτίνια).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (70’ λ.τρ Μλαντένοβιτς), Ρουμπέν Πέρεθ, Βιλένα (70’ Τσέριν), Μαντσίνι (106’ Κλεϊνχέισλερ), Τζούριτσιτς (63’ Μπερνάρ), Βέρμπιτς (46’ Παλάσιος), Σπόραρ (63’ Ιωαννίδης).