Θεσσαλονίκη - Κακοποίηση ζώου: κλώτσησε γατάκι και του έσπασε τη γνάθο (εικόνες)

Ένα νέο περιστατικό κακοποίησης ζώου συνέβη στην Θεσσαλονίκη. Η καταγγελία ζωοφιλικού συλλόγου της πόλης και η κατάσταση της υγείας του μικρού γατιού.

Ένα αδέσποτο γατάκι μόλις δυο μηνών είναι το νέο θύμα κακοποίησης που συνβαίνει συστηματικά τον τελευταίο καιρό, στην Καλαμαριά.

Το μικρό γατάκι – το οποίο σημειωτέον φροντιζόταν μαζί με άλλα αδεσποτάκια από ζωόφιλο κάτοικο της Καλαμαριάς στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Καραμανλή στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη – δέχτηκε τόσο δυνατή κλωτσιά/ές ώστε αποκολλήθηκε η κάτω γνάθος του. Το γατάκι διακομίστηκε σε κτηνίατρο και άρχισε να λαμβάνει ειδική αγωγή. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σχετικά κοντά στην περιοχή “Αριστοτέλης” στην Καλαμαριά όπου τους τελευταίους μήνες καταγράφονται αλλεπάλληλα ανάλογα περιστατικά κακοποίησης αδέσποτων γατών με σπασμένες γνάθους ή με κλωτσιές και συνακόλουθες ρήξεις στα γεννητικά όργανα-κοιλιακή χώρα.

Η ανάρτηση της ομάδας

«Πραγματικά έχουμε εξοργιστεί με τους υπανθρώπους που κυκλοφορούν ανάμεσα μας.

Ακόμη ένας “λεβέντης” Καλαμαριώτης έβγαλε όλα του τα ψυχολογικά επάνω στο κορμάκι ενός μωρού 2 μηνών!

Το κλώτσησε με μανία με αποτέλεσμα να αποκολληθεί η κάτω γνάθος του!!!

Το γατάκι φροντιζόταν από φιλόζωο συμπολίτη μας στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Καραμανλή, στον Άγιο Ιωάννη.

Το μέρος βρίσκεται σχετικά κοντά με τα υπόλοιπα σημεία που έχουν βρεθεί γατάκια με σπασμένη γνάθο και έχουμε αναφέρει σε παλιότερα ποστ μας.

Παρακαλούμε θερμά, για οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψη σας ενημερώστε μας!!

Έχουμε ήδη καταθέσει 2 μηνύσεις κατά αγνώστων και συνεχίζουμε να αναζητάμε πληροφορίες για τα κτήνη που κυκλοφορούν ανάμεσα μας.

Μην μένετε θεατές στο έγκλημα που συντελείται εις βάρος αθώων ζωών!!

Δυστυχώς ο δήμος μένει απαθής σε κάθε τέτοιο περιστατικό κακοποίησης.

Βοηθήστε μας να εντοπίσουμε τους δράστες».

