Κοινωνία

Ξαπλώστρες: εκατοντάδες πρόστιμα για καταπάτηση του αιγιαλού

Σαρωτικοί έλεγχοι έγιναν τις προηγούμενες ημέρες σε όλη την χώρα για καταπάτηση του αιγιαλού απο επιχειρήσεις. Ποιες νομοθετικές αλλαγές ετοιμάζονται.

1.312 έλεγχοι σε παραλίες σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν από 8 έως και 11 Αυγούστου, οι οποίοι οδήγησαν στη διαπίστωση και βεβαίωση 413 ακόμα παραβάσεων εκ μέρους επιχειρηματιών, σε σχέση με την παράνομη χρήση αιγιαλού για εμπορική δραστηριότητα.

Αναλυτικότερα, από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

"1.312 επιπλέον έλεγχοι σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τουριστικής εκμετάλλευσης του αιγιαλού πραγματοποιήθηκαν το τετραήμερο 8-11 Αυγούστου, όπου και διαπιστώθηκαν 413 παραβάσεις από τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι έλεγχοι αυτοί έρχονται να προστεθούν στους 918 που διενεργήθηκαν το διάστημα 21 Ιουλίου έως και 7 Αυγούστου όπου και διαπιστώθηκαν 336 παραβάσεις. Ως εκ τούτου, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το τετραήμερο 8-11 Αυγούστου είναι κατά 43% περισσότεροι από εκείνους που διενεργήθηκαν το διάστημα 21 Ιουλίου-7 Αυγούστου και ο συνολικός τους αριθμός ανέρχεται σε 2.230, ενώ οι διαπιστωμένες παραβάσεις σε 749. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν ύστερα από κινητοποίηση του συνόλου των στελεχών των Κτηματικών Υπηρεσιών, με ανάκληση των θερινών αδειών και μετακινήσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες που είχαν ελλείψεις προσωπικού προκειμένου να πραγματοποιηθούν έγκαιρα επιθεωρήσεις στο μέγιστο δυνατό αριθμό επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της εντολής που έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας για ένταση των ελέγχων στις παραλίες σε όλη τη χώρα, ο μέχρι στιγμής απολογισμός περιλαμβάνει τα εξής:

-Στο διάστημα 8-11 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.312 επιχειρήσεις και ιδιώτες, σε 38 περιφερειακές ενότητες με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Ενδεικτικά πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 44 επιχειρήσεις στη Χαλκιδική, 90 στη Μαγνησία, 109 σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, 138 στην Κρήτη, 191 στην Πελοπόννησο.

-Από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκαν 413 παραβάσεις που αφορούν: Υπέρβαση κατάληψης έκτασης πέραν της μισθωμένης, και σε κάποιες περιπτώσεις κατάληψη αιγιαλού χωρίς να υπάρχει μίσθωση (αυθαίρετη χρήση).

-Υπενθυμίζεται πως το διάστημα 21 Ιουλίου-7 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 918 επιχειρήσεις και ιδιώτες, όπου διαπιστώθηκαν 336 παραβάσεις. Επομένως, το διάστημα 21 Ιουλίου-11 Αυγούστου ο συνολικός αριθμός των ελέγχων ανέρχεται σε 2.230 και ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων σε 749.

-Οι ποινές που επιβάλλονται- ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης - από τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν: πρόστιμα, απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων, κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών εντός της κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας, αποβολή των μισθωτών, έως και αυτόφωρη διαδικασία για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις Κτηματικές Υπηρεσίες υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νάγιας Κόλλια, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελίες που υποβάλουν οι πολίτες. Οι αυτοψίες σε όλη τη χώρα και ιδίως στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου προκειμένου, όπως έχει επισημάνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να γίνονται σεβαστοί οι όροι των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τις επιχειρήσεις, να διασφαλίζεται η πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες σύμφωνα με τους κανόνες του Συντάγματος και να προστατεύεται η εικόνα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος".

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σχετικά: «Σε όσους επίμονα αμφισβητούν την βούληση μας να επιβάλουμε την νομιμότητα στις παραλίες αλλά και σε όσους επίμονα προσπαθούν να διατηρήσουν «από την πίσω πόρτα» το καθεστώς της ανομίας, απαντούμε ότι εξίσου επίμονα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την εφαρμογή του νόμου. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, ενώ παράλληλα προχωρούμε, σύντομα, σε αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας για τις μισθώσεις των παραλιών».





