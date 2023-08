Υγεία - Περιβάλλον

Φαράγγι Σαμαριάς - Ακρωτηριασμός τουρίστα: η γιατρός που τον κράτησε στη ζωή στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπε η γιατρός που κράτησε στην ζωή τον Ισπανό τουρίστα που ακρωτηριάστηκε μιλά στον ΑΝΤ1.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο Ισπανός τουρίστας, μέχρι να φτάσει το ελικόπτερο, έδωσε η γιατρός στο φαράγγι της Σαμαριάς. Η χειρουργός Δανάη Δημητριάδη περιγράφει στον ΑΝΤ1 την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο περιπατητής και τις ελλείψεις που υπάρχουν σε ιατρικό προσωπικό .

Στα σχέδια του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής είναι από την επόμενη τουριστική σεζον να ληφθούν μέτρα προστασίας για τις βραχώδεις παραλίες.

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Χανίων σε καταστολή και σε σοβαρή κατάσταση συνεχίζει να βρισκεται ο 45 χρονος Ισπανος τουριστας που τραυματίστηκε στο φαραγγι της Σαμαριας. Η γιατρος που τον αντίκρυσε πρώτη λίγο μετά το σεισμό των 4.9 ρίχτερ μιλά στον ΑΝΤ1 για το πώς τον κράτησε στη ζωή.

Όπως περιγράφει η Δανάη Δημητριάδη, "εκείνη την ώρα ήταν ένας βαριά τραυματισμένος το μυαλό μου έχει εκπαιδευτεί να λειτουργεί στο να τον βοηθήσει να του δώσεις χρόνο μία παράταση ζωής δεν ήταν εγκλωβισμένος από ότι φαίνεται ο βράχος έπεσε έφυγε και έκοψε το πόδι του είχε χάσει αρκετό αίμα είχε χάσει το μέλος του όταν τον βρήκα τον ασθενή ήταν ένα μιση μετρο μακριά."

Η Δανάη κάθισε δίπλα στον βαριά τραυματισμένο Ισπανό περιπατητή βοηθώντας τον να κρατήσει τις αισθησεις του εως ότου φτάσει το ελικόπτερο.

Στη συνέχεια η ίδια αναφέρει "είχε επαφή μιλούσε ήταν έτοιμος να αρχίσει να χάνει τις αισθήσεις του αλλά με τα μέσα που είχα εκεί με ενδοφλέβια υγρά και με φάρμακα άρχισε να βελτιώνει την κατάσταση του γρήγορα ήρθε το φορείο τον ανεβάσαμε με προσωπικό και εθελοντές έτρεξα εγώ πήρα ότι άλλο χρειαζόμουν οξυγόνα φάρμακα έξτρα και μέχρι να τελειώσουμε με ότι δυνατή νοσηλεία και θεραπεία μπορούσα να του δώσω εκείνη τη στιγμή .Προσπαθούσα να μείνει ξύπνιος να μην κοιμάται του ελεγα είμαστε εδώ θα κάνουμε το καλύτερο".

Το φαράγγι της Σαμαριάς που δέχεται κατά μεσο ορο 1500 περιπατητές ημερησίως διαθέτει έναν γιατρό ο οποίος μάλιστα εξυπηρετεί και τις ανάγκες του χωριού Αγία Ρούμελη.

Η ιατρός δήλωσε ακόμη: "Αν εγώ εκείνη τη μέρα ή τις προηγούμενες μέρες κάλυπτα τις ανάγκες του χωριού το φαράγγι δεν θα είχε γιατρό και σίγουρα δεν θα ήταν εύκολη η πρόσβαση σε αυτό το περιστατικό εκείνη την ώρα θα χρειαζόμουν μιάμιση ώρα να φτάσω στο σημείο"

Όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στις παραλίες του αιγαίου και των ιονίων νησων μια πτώση βραχων μπορει να προκαλεσει σοβαρο τραυματισμο. Στα σχεδια του υποΥπουργείου Κλιματικής Αλλαγηής είναι στην επόμενη τουριστική σεζόν να ληφθούν μετρα ασφαλείας

Ο Ευθύμιος Λέκκας δηλώνει σχετικά: "Χρειάζονται πινακίδες πληροφόρησης και ενημέρωσης για τους τουρίστες και τους επισκέπτες και στη συνέχεια δράσεις ενοποίησης των παραλιών δηλαδή υποδείξεις σε ζώνες σε ποια σημεία επισκέπτες των παραλιών είναι περισσότερο ασφαλείς".

Στο μικροσκοπιο μπαινουν μεταξύ άλλων απαραμιλλης ομορφιας αλλα και βραχωδεις παραλίες.

Τα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν σταδιακά στις αποκρημνες παραλίες της χώρας θα περιλαμβανουν κι επιχειρησιακά σχεδια για την εγκαιρη απομακρυνση των επισκεπτων σε περπτωση καταπτωσης βραχων.

