Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: καλοκαιρινά φρούτα, λύκος και ανακύκλωση

Δείτε αναλυτικά τα θέματα της εκπομπής “Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη στον ΑΝΤ1.

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΣΤΙΣ 10:00

Μαθαίνουμε τα οφέλη των καλοκαιρινών φρούτων στην υγεία και την ομορφιά μας από τον διατροφολόγο Κωνσταντίνο Ξένο.

Η ρευματολόγος Εύη Ζαμπέλη καταρρίπτει μύθους και αναδεικνύει αλήθειες αναφορικά με τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο.

Κάνουμε σωστή ανακύκλωση; Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Νίκος Αβραμίδης εξηγεί τα πάντα για την ανακύκλωση.

Ο Πλαστικός Χειρουργός Δημήτρης Δρακωτός μάς παρουσιάζει το Brazilian Butt Lift που σμιλεύει, ανορθώνει και βελτιώνει την εικόνα της ευρύτερης περιοχής των γλουτών.

Τι είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ); Μπορεί να εμφανιστεί σε μεγαλύτερη ηλικία ή μόνο στα παιδιά; Υπάρχει θεραπεία ή μαθαίνει κάποιος απλά να τη διαχειρίζεται; Ο ψυχίατρος - ψυχοθεραπευτής Σπύρος Καλημέρης απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

