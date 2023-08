Πολιτική

O νέος πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το who-is-who, οι σπουδές και η εμπειρία του νέου επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη συμπρωτεύουσα.

-

Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο νέος γενικός πρόξενος των ΗΠΑ Jerrier (Jerry) Ismail (Τζέρι Ισμαήλ) που διαδέχεται την Elizabeth K. Lee (Ελίζαμπεθ Λι).

Όπως αναφέρει το γενικό προξενείο των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του, ο Jerry Ismail, διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α., πρόσφατα υπηρέτησε ως επικεφαλής του τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Γραφείο των Διεθνών Οργανισμών (IO), επιβλέποντας την προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (HRC), δρομολογώντας την πρώτη κοινή δήλωση των ΗΠΑ για τη φυλετική δικαιοσύνη και συντονίζοντας τη διπλωματική προσέγγιση των ΗΠΑ πριν από την ψηφοφορία του ΟΗΕ για την αποβολή της Ρωσίας από το HRC.

Ο κ. Ismail έχει υπηρετήσει στην Ουάσιγκτον ως Ειδικός Βοηθός στο Γραφείο Επίλυσης Συγκρούσεων & Σταθεροποίησης και ως διπλωμάτης στο γραφείο Αυστραλίας. Κατά την υπηρεσία του εκεί επέβλεψε τον σχεδιασμό και τη στελέχωση αναφορικά με την επιστροφή των στρατηγικών διμερών διαβουλεύσεων ΗΠΑ - Αυστραλίας για τη διπλωματία και την άμυνα («AUSMIN») μετά από τρία χρόνια. Προηγουμένως υπηρέτησε ως υπεύθυνος του Γραφείου Αλβανίας, προωθώντας την ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ.

Ανάμεσα στις θέσεις που έχει υπηρετήσει σε αποστολές στο εξωτερικό συμπεριλαμβάνονται η θέση του πολιτικού και οικονομικού συμβούλου στο Τουρκμενιστάν, η θέση του αναπληρωτή επικεφαλής του πολιτικοοικονομικού γραφείου στο Μαυροβούνιο, η θέση του υπεύθυνου του οικονομικού γραφείου στο Κόσοβο και η θέση στο γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Τσεχίας και στη Σαουδική Αραβία, από όπου ξεκίνησε την καριέρα του το 2004.

Ο κ. Ismail έχει λάβει ατομικά και ομαδικά βραβεία, δύο επαίνους του Υπουργείου Εξωτερικών και μια επιστολή εκτίμησης από τη Γερουσία των ΗΠΑ για το έργο του με την Επιτροπή για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Όλμπανι και πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Emory. Μιλάει άπταιστα τσέχικα και σερβο-κροατικά και καλά αραβικά, ελληνικά και ρωσικά.

Με καταγωγή από την περιοχή Hudson Valley της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, μαζί του στην Ελλάδα είναι η σύζυγός του Lejla, εμπειρογνώμονας διεθνούς ανάπτυξης, και τα δύο παιδιά τους.