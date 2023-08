Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Χάιντουκ Σπλιτ: Εμφατική νίκη και τώρα play off για τον “Δικέφαλο”

Οι Θεσσαλονικείς πέτυχαν μια ευρέα νίκη κόντρα στους Κροάτες και απομένει πλέον μόνο ένα εμπόδιο για να μπουν στους Ομίλους του Conference League.

Αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 3-0 της Χάιντουκ στην Τούμπα και, σε συνδυασμό με το 0-0 στο Σπλιτ, εξασφάλισε την πρόκρισή του στα Play Off του UEFA Europa Conference League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που σημείωσε δύο γκολ (79', 85'), με τον Στέφαν Σβαμπ να ανοίγει το δρόμο προς το θρίαμβο με πέναλτι στο 11ο λεπτό.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους. Μόλις στο 11', ο Βάντις Οτζίτζα-Οφόε ανέτρεψε εντός περιοχής τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον Σάσα Στέγκεμαν να υποδεικνύει την άσπρη βούλα. Την εσχάτη των ποινών μετέτρεψε σε γκολ ο Στέφαν Σβαμπ, με τον Αυστριακό να παίρνει... ρεβάνς από τον εαυτό του για το χαμένο πέναλτι κόντρα στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Κι όμως, μόλις τρία λεπτά νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είχε προλάβει την ύστατη στιγμή τον Μάρκο Λιβάγια.

Ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, μάλιστα, είδε την προσπάθειά του να σταματάει στο δεξί κάθετο δοκάρι δέκα λεπτά αργότερα. Από εκεί και πέρα, η Χάιντουκ κυριάρχησε, με τους Φιλίπ Κροβίνοβιτς (32', 43') και Εμίρ Σαχίτι (45'+2') να απειλούν την εστία του Ντόμινικ Κοτάρσκι.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους Κροάτες να μπαίνουν πιο επιθετικά, ωστόσο πίσω άφηναν κενά. Τα οποία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Στο 52', ο Αλί Σαμάτα ξεκίνησε την προσπάθεια, ο Ζίβκοβιτς βρήκε υπέροχα τον Κωνσταντέλια, αλλά το σουτ του 19χρονου από πλεονεκτική θέση βρήκε σε ετοιμότητα τον Λούτσιτς - κλασική ευκαιρία. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κωνσταντέλιας με παράλληλο γύρισμα βρήκε τον Κάλεντ Νάρεϊ, αλλά το τελείωμα του Γερμανού εξτρέμ ήταν απογοητευτικό.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τις δικές τους καλές στιγμές, με τον Κοτάρσκι να μη διώχνει πειστικά τη σέντρα-σουτ του Λιβάγια στο 63', αλλά τον Κροάτη τερματοφύλακα να είναι αποτελεσματικός τρία λεπτά μετά, στο σουτ του Γιασίν Μπενραχού στην κλειστή του γωνία. Ο Λουτσέσκου αναγκάστηκε να σπαταλήσει δύο αλλαγές, με τους τραυματισμούς των Φιλίπε Σοάρες και Σαμάτα, ωστόσο οι γηπεδούχοι έφτασαν και στο δεύτερο γκολ.

Ολέθριο λάθος του Ίσμαελ Ντιαλό, ο Μπράντον Τόμας βρήκε με τη μία τον Ζίβκοβιτς κι ο Σέρβος πλάσαρε εύστοχα για το 2-0 στο 79'. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, ο Σέρβος εκτέλεσε και το φάουλ από το ημικύκλιο της περιοχής που κέρδισε ο εξαιρετικός Κωνσταντέλιας. Η μπάλα κόντραρε στο τοίχος και ξεγέλασε τον Λούτσιτς για το 3-0. Στις καθυστερήσεις ο Κοτάρσκι στέρησε από τον Λιβάγια το γκολ της τιμής.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται αφενός για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, αφετέρου για την αναμέτρηση της ερχόμενης εβδομάδας για τα Play Off του UEFA Europa Conference League με αντίπαλο το νικητή του ζευγαριού της Ρόζενμποργκ με τη Χαρτς.

Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία)

Κίτρινες: Μπάμπα, Κωνσταντέλιας, Σαμάτα - Μούφι, Σάρλια, Οτζίτζα-Οφόε Ντιαλό.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κεντζιόρα, Εκόνγκ, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Σβαμπ, Τσιγγάρας (62' Φιλίπε Σοάρες/74' Οζντόεφ), Νάρεϊ (62' Τάισον), Κωνσταντέλιας, Α. Ζίβκοβιτς, Σαμάτα (78' Τόμας).

ΧΑΪΝΤΟΥΚ ΣΠΛΙΤ (Ιβάν Λέκο): Λούτσιτς, Μούφι (81' Μικάνοβιτς), Σάρλια, Ντιαλό, Μέλνιακ, Σιγκούρ, Κροβίνοβιτς (58' Μπενραχού), Σαχίτι (58' Ντόλτσεκ), Οτζίτζα-Οφόε (80' Τσούγιτς), Μλάκαρ (72' Νταγιάκου), Λιβάγια.

