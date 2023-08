Life

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Διαζύγιο μετά από 14 μήνες γάμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγους μήνες μετά τον γάμο της με τον Σαμ Άσγκαρι, ο 29χρονος υπέβαλε αίτημα διαζυγίου.

-

Η Αμερικανίδα ποπ τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο σύζυγός της χώρισαν, αφού ο τελευταίος υπέβαλε αίτημα διαζυγίου χθες, μετά από 14 μήνες γάμου, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ιρανοαμερικανός σύζυγος της σταρ, ο Σαμ Άσγκαρι, 29 ετών, μοντέλο και ηθοποιός, στην αιτιολόγηση του αιτήματός του, τόνισε ότι θέλει να τερματίσει τον γάμο του με την Σπίαρς, λόγω «αγεφύρωτων διαφορών», σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης TMZ.

Το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση μετά από έναν βίαιο καυγά που είχε μεταξύ του, με τον Άσγκαρι να κατηγορεί την Σπίαρς ότι τον απάτησε, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μμε.

Η 41χρονη ποπ σταρ και ο Άσγκαρι παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2022, έπειτα από πέντε χρόνια σχέσης.

Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει ένα μήνα πριν τον γάμο του ότι η τραγουδίστρια απέβαλε.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει παντρευτεί δύο φορές και έχει δύο αγόρια, τον Σον και τον Τζέιντεν με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλιν.

Η τραγουδίστρια, που θα δημοσιεύσει τα απομνημονεύματά της αυτό το φθινόπωρο, έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον μέσων ενημέρωσης για τη δικαστική της διαμάχη με τον πατέρα της εναντίον του οποίου έχει κινηθεί νομικά για να αποδεσμευτεί από την κηδεμονία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 139 σημεία

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή