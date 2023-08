Υγεία - Περιβάλλον

Σαντορίνη: Νεκρός καρχαρίας προκάλεσε συναγερμό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που ζει το συγκεκριμένο είδος, μέχρι τι μέγεθος αναπτύσσεται, με τι τρέφεται και ποιοι οι κίνδυνοι για τους λουομένους.

-

Η σορός ενός μικρόσωμου καρχαρία εντοπίστηκε από κάτοικο της Σαντορίνης, στην περιοχή της Βλυχάδας σε κατάσταση σήψης και με έντονη δυσοσμία να αναδύεται στην περιοχή. Το ζώο ανήκει στο γένος καρχαριοειδών «γαλέος».

Ο γαλέος είναι καρχαρίας που ανήκει στην οικογένεια των Τριακιδών. Παρόλα αυτά, την ονομασία γαλέος φέρουν και άλλα είδη καρχαριών. Η ονομασία γαλέος χρησιμοποιείται γενικά στην Ελλάδα για να περιγράψει το κρέας που προέρχεται από αλιευμένους καρχαρίες και όχι μόνο από το συγκεκριμένο είδος.

Το μήκος του φθάνει τα 1-2 μέτρα. Η ράχη του έχει χρώμα ανοικτό γκριζωπό, ενώ τα πλευρά του λίγο ροδίζουν και η κοιλιά του είναι άσπρη. Το ρύγχος του είναι πεπλατυσμένο και μυτερό και το στόμα του βρίσκεται στην κάτω πλευρά, όπως σε όλα τα σκυλόψαρα, με δόντια μυτερά, τριγωνικά και σε σειρές. Το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο είναι 2 ή και 3 φορές μεγαλύτερο απ’ το δεύτερο πτερύγιο της ουράς του.

Ζει στον βυθό, κοντά στις στεριές, και τροφή του είναι μικρά ψάρια και μαλάκια. Γεννά μικρά και όχι αυγά, είναι δηλαδή ζωοτόκος. Το κρέας του είναι ασπροκόκκινο και σφιχτό.

Πηγή: Cycladeslive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 139 σημεία

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή