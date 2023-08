Πολιτισμός

Βρετανικό Μουσείο: Έφορος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ο κατηγορούμενος για κλοπές

Τι δήλωσε η Λίνα Μενδώνη ερωτώμενη από δημοσιγράφο σχετικά με το θέμα. Το προφίλ του βρετανού κατηγορούμενου.

-

Την τοποθέτηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη προκάλεσε, η αποκάλυψη ότι ο υπάλληλος που απολύθηκε από το Βρετανικό Μουσείο κατηγορούμενος για, απώλειες, κλοπές και φθορές αρχαιοτήτων, ήταν παράλληλα, σύμφωνα με την Daily Mail, και ο αρμόδιος έφορος για τις ελληνικές αρχαιότητες και τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

"Εξαιρετικά λυπηρό και ιδιαίτερα σοβαρό" χαρακτήρισε η υπουργός το γεγονός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ξένου δημοσιογράφου. «Είναι εξαιρετικά λυπηρό και ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός, που πρόσφατα γνωστοποίησε το Βρετανικό Μουσείο. Το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή την εξέλιξη του θέματος», ανέφερε συγκεκριμένα η κ. Μενδώνη.

Το όνομα του 56χρονου κατηγορούμενου είναι Πήτερ Τζον Χιγκς και το βασικό του επάγγελμα, αρχαιολόγος. Ο άνδρας ακόμα δεν έχει συλληφθεί από την αστυνομία απολύθηκε όμως βάσει υποψίας για κλοπή, απώλεια και φθορά κοσμημάτων, πολύτιμων λίθων και μετάλλων του Μουσείου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα προβεβλημένος πρόσωπο της βρετανικής πολιτιστικής ζωής.

